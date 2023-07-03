"Мы не хотим, чтобы были поражения территории РФ": Шольц прояснил ситуацию с поставками оружия

Германия выступает против того, чтобы ее оружие, переданное Украине, наносило удары по территории Российской Федерации. При этом ФРГ будет продолжать поддержку Сил обороны Украины.

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Соответствующие заявления прозвучали в интервью немецкого канцлера Олафа Шольца телеканалу ARD. "Мы тщательно проверяем все получаемые запросы. Но для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом: мы не хотим, чтобы оружие, которое мы поставляем, использовалось для поражения российских территорий", – сказал политик.

Он отметил, что Германия поставляет ВСУ "очень много танков". "И мы будем продолжать это делать", – заверил Шольц. Берлин также намерен помогать Украине с противовоздушной обороной (IRIS-T) и обучением военных.

При этом Шольц подчеркнул, что временно оккупированный российскими войсками Крым – это Украина.

"Крым очень и очень давно входит в состав Украины", – заявил федеральный канцлер. По его словам, именно "решение проблемы" с оккупацией полуострова может стать решающим для окончания войны.

Также политик напомнил: даже в советскую эпоху Украина была достаточно влиятельным государством, чтобы стать одним из учредителей ООН.

Как писал OBOZREVATEL:

– В этом же интервью Шольц заявил, что перспектива вступления Украины в состав НАТО предусматривает неизменное условие. Для начала на территории нашей страны должна быть завершена война с Российской Федерацией.

– Ранее он сказал, что цель Запада – помочь Украине, а не добиться смены режима в России.

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