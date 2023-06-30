"Это не шоу, каждый метр дается кровью": Залужный ответил на упреки о "медленном" контрнаступлении и объяснил, чего не хватает ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что его "бесят" жалобы на то, что долгожданное контрнаступление ВСУ якобы началось медленнее, чем ожидалось. Генерал сказал, что нашим воинам нужно больше каждого вида оружия, снарядов, а также современные западные истребители.

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В интервью The Washington Post, записанном в Киеве в кабинете Залужного в Генштабе, военный подчеркнул: несмотря на трудности, украинские защитники каждый день продвигаются вперед, путь даже на 500 метров. Чтобы ускорить продвижение, необходимо усилить военную помощь.

"Он говорит всем, кто готов слушать, в том числе своему американскому коллеге генералу Марку Милли 28 июня, что ему нужны эти ресурсы сейчас", – написали журналисты американского издания.

По их словам, Залужный выразил разочарование тем, что, хотя западные сторонники никогда не начали бы наступление без превосходства в воздухе, Украина до сих пор не получила самолеты. F-16 американского производства вряд ли будут переданы раньше осени, и то в лучшем случае.

Также главнокомандующий отметил, что его войска не имеют превосходства в артиллерийских орудиях – иногда их меньше в 10 раз.

"Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки или что-то в этом роде. Каждый день каждый метр дается кровью", – подчеркнул Залужный.

"Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы "наблюдателям шоу", но это их проблемы", – добавил генерал.

Как писал OBOZREVATEL:

– 28 июня главнокомандующий ВСУ сообщал, что провел переговоры о ситуации в Украине с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Залужный заявил коллеге, что Силам обороны удалось перехватить стратегическую инициативу на передовой.

– Глава Минобороны Алексей Резников ранее говорил, что в контрнаступательных действиях Украина еще не задействовала основных резервов войск, включая большинство бригад, подготовленных в западных странах и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО.

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