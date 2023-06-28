Обсудили продвижение ВСУ и потребности Украины в вооружении: Залужный провел телефонный разговор с генералом Милли

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 28 июня провел переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Генералы обсудили ситуацию на фронте в Украине.

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Об этом проинформировали на официальном канале Залужного в Telegram. Украинский военачальник сообщил коллеге, что Силам обороны нашего государства удалось перехватить стратегическую инициативу на передовой.

Силы безопасности и обороны Украины продолжают вести наступательные действия и имеют продвижение. В то же время, по словам Залужного, российские оккупационные войска оказывают мощное сопротивление и несут большие потери.

Враг пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности.

Также главнокомандующий ВСУ отметил, что рассказал Милле об актуальных потребностях украинской армии в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования.

"Попутно поблагодарил за пакет военной помощи, о котором США объявили накануне. Договорились и дальше оставаться на связи и координировать действия для деоккупации украинской территории. Вместе – к победе!" – говорится в сообщении.

Отметим, что в сводке Генштаба 28 июня сообщили, что в течение суток на передовой произошло около 20 боевых столкновений. Силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

В то же время командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что продвижение Сил обороны на Таврическом направлении продолжается. Украинские защитники имеют частичные успехи, противник местами отступает, а наши воины выравнивают фронт.

Военный ВСУ Валерий Маркус заявил, что наши защитники в результате успешных штурмов продвигаются на фронте. По его словам, оккупанты выстроили плотную оборону, поэтому каждый метр родной земли дается бойцам сложно.

Маркус отметил, что захватчики несут огромные потери и траншеи в буквальном смысле засыпаны трупами россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минобороны Алексей Резников заявил, что в контрнаступательных действиях Украина еще не задействовала основных резервов войск, включая большинство бригад, подготовленных в западных странах и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО. К тому же, не все успехи Сил обороны обнародованы публично.

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