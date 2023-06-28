'Кучи трупов врага': боец ВСУ Маркус рассказал о продвижении на фронте и получил 'особый приказ' от Залужного. Видео

Боец Вооруженных сил Украины Валерий Маркус заявил, что наши защитники в результате успешных штурмов продвигаются на фронте. В то же время он отметил, что российские оккупанты выстроили плотную оборону, поэтому каждый метр родной земли дается бойцам сложно.

Видео дня

При этом Маркус подчеркнул, что захватчики несут огромные потери и траншеи в буквальном смысле усыпаны трупами россиян. Об этом боец рассказал в своем Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Защитник страны рассказал, что за прошедшие сутки ВСУ штурмовали позиции российских оккупантов. В результате украинские воины продвинулись очень далеко и заняли новые позиции.

Также Маркус отметил, что враг несет огромные потери. При этом он подчеркнул, что продвижение ВСУ не будет быстрым, так как россияне выстроили качественную и плотную оборону.

"У нас вчера были сутки штурмов, мы продвинулись очень далеко, очень глубоко. Пешком, поэтому очень устали. Видео снимаю с пид****х окопов, тут кучи их трупов. Слава Богу, пока не воняют, но мы сейчас боями будем продвигаться дальше вглубь. Очевидно все будет не быстро, потому что оборона у них тут плотная, качественно построена. Поэтому этап, когда трупы начнут тут вонять, к сожалению, мы застанем", – сказал боец ВСУ.

Маркус также вкратце рассказал об условиях, в которых нашим защитникам приходится воевать. После удачного штурма бойцы ВСУ в буквальном смысле вынуждены были спать в окопах, засыпанных горами трупов российских оккупантов.

"Эти негативные нюансы являются признаком того, что мы успешно делаем свою работу. Кроме того, забыл сказать, крайняя позиция, которую мы взяли, там была очень маленькая траншея, но мы должны были всю ночь провести там, чтобы сейчас продвигаться дальше. Сейчас мы собираемся на следующий штурм. Пи**ры об этом не знают, мы все сделаем очень секретно – проползем двумя группами и застанем врасплох. Так вот, мы должны были остаться на всю ночь, траншея узкая и вся усыпана трупами. Очевидно, пытались как-то спать и в буквальном смысле мы спали на трупах. Ну, что я скажу, зато мягенько", – рассказал воин.

Примечательно, что на видеообращение бойца отреагировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он решил подбодрить наших защитников и посоветовал одеваться теплее. На что Маркус ответил, что беспрекословно будет выполнять приказ главнокомандующего.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 227,1 тыс. человек убитыми. Также захватчики лишились тысяч единиц военной техники. Только за прошедшие сутки, 27 июня, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 930 оккупантов.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что в контрнаступательных действиях Украина еще не задействовала основные резервы войск, включая большинство бригад, подготовленных в западных странах и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО. При этом не все успехи Сил обороны оглашены публично.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина "делает постепенный, но неуклонный тактический прогресс" в наступательных операциях на юге и востоке страны. По его словам, украинские защитники за начало лета отвоевали больше территорий, чем Россия захватила за зиму.

– 27 июня начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что уже совсем скоро станет известно об изменениях на фронте, которые "всех порадуют".

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