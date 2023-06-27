Летом Украина отвоевала больше территорий, чем Россия захватила за зиму: Уоллес рассказал, как ВСУ унизили 'вторую армию мира'

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина "делает постепенный, но неуклонный тактический прогресс", проводя крупные наступательные операции на юге и востоке страны. По его словам, украинские защитники за начало лета отвоевали больше территорий, чем Россия захватила за зиму.

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Об этом Уоллес сказал во время выступления в палате парламента Британии. "В рамках своей летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отвоевала около 300 квадратных километров – это больше территории, чем Россия захватила в ходе зимнего наступления", – сказал он.

Министр обороны Великобритании добавил, что Россия предприняла собственные "значительные усилия для начала атаки" в Луганской области, отметив: "У России были небольшие успехи, но украинские силы предотвратили прорыв".

"В Донецкой области Украина набрала силу в своих штурмах в районе Бахмута, в многобригадных операциях украинские силы добились прогресса на северном и южном флангах города", – уточнил он.

Уоллес также заявил, что украинские атаки теперь "распространяются более чем на 200 км от Бахмута до восточного берега Днепра", и у России нет свободных сухопутных сил для противодействия многочисленным угрозам.

Напомним, накануне стало известно, что ВСУ взяли под контроль село Ровнополь, выровняв так называемый Времевский выступ на стыке Донецкой и Запорожской областей. Всего известно об освобождении уже восьми населенных пунктов.

Более того, несколько дней назад командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил, что ВСУ освободили территории под Красногоровкой, захваченные Россией в 2014 году. Это первый случай деоккупации после начала полномасштабного вторжения РФ территорий, неподконтрольных украинскому правительству более 9 лет.