'Двигаемся дальше': ВСУ взяли под контроль Ровнополь – Минобороны

Украинские защитники продолжают наступательные действия на некоторых участках фронта. Так недавно стало известно, что Силы обороны взяли под контроль Ровнополь.

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Об этом 26 июня заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Ровнополь – это село Хлебодаровской сельской громады Волновахского района Донецкой области.

"Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Двигаемся дальше", – написала Маляр.

Отметим, что после начала наступления украинских сил Министерство обороны объявило об освобождении уже восьми населенных пунктов. Среди них: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

Также командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что враг в лице армии страны-агрессора России стремительно теряет технику. Он показал эталонную работу 45-й артиллерийской бригады.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сырский впервые подтвердил, что основные силы наступательного резерва ВСУ еще не введены в бой с Россией. Он отметил, что украинские защитники ведут разведку боем, обнаруживая слабые места врага.

Ранее сообщалось, что события на Бахмутском направлении стали триггером для "бунта" Пригожина. Распри между военно-политическим руководством страны-террориста и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным начались из-за уничтожения значительной части "вагнеровцев".