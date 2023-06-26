"Оккупанты бегут, мы идем вперед": в ВСУ показали видео из освобожденного Ривнополя
Защитники Украины записали видеообращение из освобожденного Ровнополя на Донетчине. Воины заявили, что оккупанты бегут от контрнаступления ВСУ, тогда как украинские войска продвигаются вперед.
Поселок деоккупировали воины 2-го механизированного батальона 31-й механизированной бригады ВСУ 25 июня. Видео бойцов было опубликовано на странице 31-й омбр в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Сегодня, 25 июня, 2023 года бойцами 2-го механизированного батальона 31-й механизированной бригады освобожден поселок Ровнополь. Орки убегают, мы идем вперед! Слава Украине! Героям слава!" – заявили военные.
Напомним, в понедельник, 26 июня, замминистра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении поселка Ровнополь в Хлебодаровской громаде Волновахского района Донетчины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В Минобороны Украины рассказали, что за неделю ВСУ провели оборонительные и наступательные действия на востоке и имели тактический успех. Продвижение наших военных достигает 1-2 км.
– По данным Генштаба, враг пытается препятствовать продвижению Сил обороны Украины на двух направлениях.
– За сутки ВСУ обезвредили 950 оккупантов, 21 артиллерийскую систему, 14 бронемашин, а также один танк противника, рассказали в Генштабе.
– На минувшей неделе украинские воины установили сразу несколько рекордов по уничтожению оружия и техники врага. Речь идет о артиллерийских системах и средствах ПВО оккупантов.
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