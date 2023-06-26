Есть продвижение и освобожденные территории: в Минобороны рассказали об успехах наступательных действий ВСУ и потерях врага

За прошедшую неделю Силы обороны Украины на востоке провели оборонительные и наступательные действия, в которых имели тактический успех. На шести направлениях, где шли контрнаступательные операции, продвижение защитников достигает одного-двух километров.

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На юге за это время обстановка не изменилась, однако нашим воинам удалось увеличить площадь освобожденных территорий на 17 кв. км. Всюду бойцы прибавляли оккупантам потерь в живой силе, технике и не только, рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Восток: ВСУ закрепляются на рубежах и уничтожают врага

Отмечается, что на прошлой неделе оккупационные войска РФ осуществляли свое наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло около 250 боевых столкновений. Враг пытался вытеснить наши силы с занимаемых позиций, но ему это не удалось. Сегодня на этих направлениях продолжаются тяжелые бои.

В течение указанного периода захватчики произвели на востоке 6457 обстрелов и выпустили 315 006 боеприпасов. По сравнению с предыдущей неделей количество вражеских обстрелов увеличилось.

В то же время ВСУ на востоке в конце прошлой недели начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Василевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки и Курдюмовки.

"На каждом из направлений продвижение от одного до двух километров. Сейчас войска закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают уничтожать врага", – подчеркнула Маляр.

Юг: еще 130 кв. км освобожденной территории

По словам представительницы Минобороны, обстановка на юге за прошедшую неделю существенно не изменилась. Там ВСУ продолжали ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В то же время за этот период благодаря улучшению тактического положения и выравниванию линии фронта защитники увеличили площадь освобожденных территорий на 17 кв. км.

"В целом с момента начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв. км", – заявила Маляр.

Она добавила, что на Таврическом направлении оккупанты в течение недели 148 раз атаковали украинские позиции. Там зафиксирован 3861 обстрел со стороны врага.

"Если составить количество вражеских обстрелов на востоке и юге, то получится более 10 тысяч в неделю. Это фактически круглосуточно и ежеминутно… Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение недели выполнили 8783 огневые задачи", – добавила заместитель министра обороны.

Потери войск РФ

Маляр подчеркнула, что российские оккупационные войска оказывают мощное сопротивление, в то же время несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

"Погибших за прошлую неделю у врага в восемь раз больше, чем у нас", – констатировала она.

По ее словам, украинская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшую неделю:

– нанесли более 110 ударов по районам сосредоточения личного состава ВС РФ;

– уничтожили 17 зенитно-ракетных комплексов оккупантов;

– нанесли поражение по 11 пунктам управления, что значительно снизило возможности врага по поражению нашей авиации и БПЛА;

– поразили семь российских складов боеприпасов.

Кроме того, защитники сожгли сотни единиц вражеской техники – танки, артиллерийские системы, вертолеты (например, два Ка-52 и 1 Ми-24 ), а также 48 "Шахедов" из 51.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ISW, в течение 25 июня ВСУ продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. Кроме выжигания оккупантов из захваченных населенных пунктов, отражения их атак на передовой, защитники также пресекли вражескую ДРГ, пытавшуюся пересечь границу на Сумщине.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ еще полностью не началось. По его словам, пока это лишь подготовка, Украина очень осторожна в своих действиях, чтобы не подвергать опасности собственных военных.

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