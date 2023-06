Ключевыми стали три направления: в ISW рассказали, где наступают ВСУ. Карта

В течение воскресенья, 25 июня, Силы обороны продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. Кроме выжигания оккупантов из захваченных населенных пунктов, отражения их передовых атак, защитники также пресекли вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась пересечь границу на Сумщине.

Войска РФ вели ограниченные наземные возле Сватового, Бахмута и на линии Авдеевка – Донецк, обе стороны совершили ограниченные наземные атаки в западных частях Донетчины и Запорожья, а еще украинские воины взяли позиции у Антоновского моста на Херсонщине. Ключевые моменты событий на фронте описал в своей сводке Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Контрнаступательные действия ВСУ

О направлениях украинских наступательных операций специалисты заключили из жалоб в российских сетях. Так, накануне пропагандисты пытались заверить россиян, что войска РФ отбили украинские атаки в районе Бахмута, вдоль административной границы между западной частью Донецкой и восточной – Запорожской областей, а еще на западе Запорожья.

Также провоенные блогеры жаловались, что ВСУ продвинулись юго-западнее Великой Новоселки. А вот министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Fox News, опубликованном в тот день, лишь подчеркнул, что основной удар контрнаступления еще не начался.

Удачи Сил обороны возле Бахмута

Генштаб ВСУ 25 июня сообщил об относительно большем количестве наступательных операций ВС РФ вблизи Бахмута, чем за последние несколько дней, и заявил, что российские силы неудачно атаковали северо-восточнее города в районе Роздолики и Веселого; к северо-западу – в районе Григоровки и Миньковки; к юго-западу – вблизи Ивановского.

Российские источники утверждали, что ВСУ воспользовались отвлечением внимания, вызванным вооруженным восстанием ЧВК "Вагнера" в РФ 23-24 июня, и осуществили несколько контратак в районе Бахмута, в частности в районе Курдюмовки, Клищиевки, Ягодного, на линии Васюковка – Раздолевка.

В минобороны РФ оправдывались, мол, подразделения южной группы оккупационных войск "отбили украинские атаки северо-западнее и юго-западнее Бахмута". Но 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ подчеркнула, что в районе города разгромила подразделения 57-й ОМСБр 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ и уничтожила российский плацдарм в неустановленном районе на западном берегу канала Северский Донец, пролегающий между Майорским и Курдюмовкой.

Успехи ВСУ на линии Авдеевка – Донецк

Украинские военные источники сообщили, что российские войска атаковали позиции ВСУ на Авдеевском и Марьинском направлениях, а вблизи Марьинки за минувшие сутки произошло 13 боевых столкновений.

Однако ВСУ достигли незначительного прогресса на северной окраине Донецка – к югу от Авдеевки и между Песками и Первомайским на северо-западной окраине облцентра. В частности, 24 июня представитель 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ полковник Ярослав Чепурный сообщил, что чеченские подразделения и неопределенный российский спецназ внезапно отступили из Марьинки.

"Подробности этого отчетного ухода непонятны, но определенный контингент чеченского "Ахмата" и других спецназовцев, возможно, отправились из Марьинки в Ростовскую область РФ для защиты от вооруженного восстания группы "Вагнера" 23-24 июня", – предположили в ISW.

Удачи на Запорожском направлении

25 июня российские и украинские силы совершили ограниченные наземные атаки вдоль административной границы между западной частью Донецкой и восточной – Запорожской областей. Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты безуспешно пытались захватить утраченные позиции вблизи Новодаровки в 15 км юго-западнее Великой Новоселки. Российский блогер признал, что ВС РФ безуспешно атаковали вблизи Макаровки и Золотой Нивы, тогда как Силы обороны Украины продвинулись вблизи Ровнополья и Приютного.

Также накануне обе стороны совершили ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области. В РФ утверждали, что оккупанты отбили украинскую атаку вблизи Роботино и Новопокровки. Они уверяли, что ни одна сторона не контролирует Пятихатки, хотя ISW не наблюдал кадров, свидетельствующих о том, что украинские войска потеряли контроль над населенным пунктом после захвата его еще 19 июня.

Российский блогер выдал, что вблизи Роботино действуют подразделения 291-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ).

Бои на линии Кременная – Сватово

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки северо-западнее Сватового на фоне заявлений о продолжении украинских наступательных действий вдоль линии Кременная – Сватово 25 июня. Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты вели неудачные наступательные действия вблизи н. п. Берестово на Харьковщине – в 20 км северо-западнее Сватово. А российское минобороны заявляло, якобы ВС РФ "отбили четыре украинских атаки" возле Кармазиновки, Ямполевки и Дибровы.

Российские источники предположили, что ВСУ нанесли удар по Луганску крылатыми ракетами Storm Shadow 25 июня. На геолокационных кадрах, опубликованных в тот день, виден столб дыма в районе города. Бывший так называемый чиновник "ЛНР" Родион Мирошник утверждал, что в этом районе действовала российская ПВО. В ISW говорят: "не наблюдали визуального подтверждения того, что украинские силы нанесли удар по Луганску".

Действия российской ДРГ и продвижение ВСУ возле Антоновского моста

Генштаб ВСУ сообщил, что российская диверсионно-разведывательная группа 25 июня безуспешно пыталась пересечь международную границу Сумской области в районе Родионовки. Подробной информации об этом нет, но известно, что враг понес потери и отступил.

Российские источники утверждали, что украинские войска удерживают позиции у Антоновского моста в Херсонской области. 24 июня один пропагандист заявил, что возле моста в 8 км северо-восточнее Херсона произошли бои между российскими воздушно-десантными войсками и ВСУ. Другой блогер уже 25 июня заявил, что украинские подразделения заняли позиции на восточном (левом) берегу Антоновского моста.

В ISW же говорят, что не наблюдали визуального подтверждения этих утверждений, и непонятно, отступили ли паводковые воды достаточно, чтобы украинские или российские силы могли установить позиции вблизи этой территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бахмутском направлении ВСУ держат инициативу, продолжают штурмовые действия и оттесняют врага. За прошедшие сутки наши воины продвинулись на расстояние от 600 до 1000 метров и уничтожили 186 окупантов.

