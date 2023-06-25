За сутки под Бахмутом уничтожены 186 оккупантов и два 'Града': в ВСУ заявили о продвижении

Силы обороны Украины на Бахмутском направлении держат инициативу, продолжают штурмовые действия и оттесняют врага. За прошедшие сутки они продвинулись на расстояние от 600 до 1000 метров и уничтожили 186 оккупантов.

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Еще 224 воина противника получили ранения, а 8 – попали в плен к украинским бойцам. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, украинским защитникам удалось продвинуться на южном и северном флангах вокруг Бахмута, а также утилизировать более двух десятков вражеской техники.

"Уничтожены танк, БМП, две САУ, два РСЗО "Град", три противотанковых комплекса, пушки "Мста-Б", ЗРК "Стрела-10", 6 полевых складов с боеприпасами, три дрона-камикадзе "Ланцет" и один беспилотник "Орлан-10"", – уточнил Череватый.

В то же время он отметил, что враг продолжает подтягивать силы в Бахмут, прежде всего воздушно-десантные подразделения, пытаясь удержать город.

"Этот город уже, безусловно, символ российского позора и символ украинской воинской славы. Они 10 месяцев не могли захватить его, и так до конца и не захватили. Ростов и Воронеж за сутки взяли, а районный центр Бахмут не смогли взять", – сказал военный, подчеркнув, что потеря Бахмута была бы окончательным апогеем позора россиян.

Однако все их планы известны украинским военным, и учитываются в планировании дальнейших действий, поэтому оккупантам ничего не поможет.

"Благодаря героизму, профессионализму и мотивации наших воинов шаг за шагом мы и дальше будем освобождать нашу землю", – убежден Череватый.

Напомним: первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий, который сейчас командует 3 ОШБр, сообщил, что его бойцы разгромили один из батальонов 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ на Бахмутском направлении. У врага не менее 30 погибших и десятки раненых. Также защитники захватили пленных и зачистили плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец – Донбасс.

"Плацдарма больше на западном берегу не существует", – подчеркнул Билецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские артиллеристы уничтожили две российские гаубицы Д-30 под Бахмутом. Оккупанты прятали свое вооружение вблизи жилых домов, но это не спасло его от точных ударов защитников;

– также воины ВСУ 24 июня обратились к российским захватчикам на Бахмутском направлении. С помощью громкоговорителей их призывали возвращаться домой, пока они еще живы.

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