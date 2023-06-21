'Наши воины движутся вперед': Сырский показал кадры уничтожения российских гаубиц под Бахмутом. Видео

Украинские артиллеристы уничтожили две российские гаубицы Д-30 под Бахмутом. Оккупанты прятали свое вооружение вблизи жилых домов, но это не спасло его от точных ударов защитников.

Видео дня

Видео уничтожения гаубиц противника 21 июня обнародовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский в официальном Telegram-канале. Он отметил, что Силы обороны продвигаются вперед, тогда как войска оккупантов несут потери брони, артиллерии и пехоты.

"Под Бахмутом артиллерия Сил обороны уничтожила две российские Д-30. Враг теряет броню, артиллерию и пехоту. Наши воины двигаются вперед. Слава Украине", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как вражеская техника пылает в результате попадания украинской артиллерии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, за сутки 20 июня в Украине были ликвидированы около 540 оккупантов. Также были уничтожены 9 танков, 21 бронемашина и 32 артиллерийские системы врага.

– В Генштабе также рассказали, что ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах на юге и продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время Силы обороны Украины сдерживают наступление оккупантов на востоке.