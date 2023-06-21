ВСУ ликвидировали за сутки 540 оккупантов, уничтожили 21 бронемашину и 32 артиллерийские системы врага – Генштаб
Российские оккупационные войска за минувшие сутки потеряли в войне против Украины еще 540 оккупантов. Также украинские защитники уничтожили 9 танков, 21 бронемашину и 32 артиллерийские системы врага.
Такие данные обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 21 июня. Как отмечается, в целом с начала масштабного вторжения потери захватчиков составили 222 тыс. человек.
Обновленная картина потерь оккупантов выглядит так:
– 222000 (+540) человек личного состава;
– 4006 (+9) танков;
– 7771 (+21) боевая бронемашина;
– 3920 (+32) артиллерийских систем;
– 615 (+1) РСЗО,
– 375 (+3) средств ПВО;
– 314 (+0) самолетов;
– 306 (+0) вертолетов;
– 3428 (+35) БПЛА оперативно-тактического уровня;
– 6667 (+22) единиц автомобильной техники и автоцистерн;
– 539 (+8) единиц специальной техники;
– 1214 (+0) крылатых ракет;
– 18 (+0) кораблей/катеров.
Данные уточняются, отметили в Генштабе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– За предыдущие сутки в Украине были ликвидированы 1010 оккупантов, а также уничтожены уничтожили 103 единицы техники и вооружения противника.
– По мнению офицера запаса, военного эксперта Андрея Крамарова, президент РФ Владимир Путин не в курсе, что происходит на фронте, тогда как ВСУ методически ослабляют его армию.
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