Путин не в курсе, что происходит на фронте, тем временем ВСУ методически ослабляют его армию. Интервью с офицером Крамаровым

Текущий этап контрнаступления Сил обороны нельзя оценивать по количеству освобожденных населенных пунктов или вернувшейся под контроль Украины площади. Пока украинские защитники методично ослабляют оборону российских оккупационных войск. Особенно заметны потери врага в артиллерии и средствах радиоэлектронной борьбы.

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В то же время сам глава Кремля Владимир Путин не в курсе, что на самом деле происходит на фронте. Об этом свидетельствует, в частности, "ахинея", которую диктатор озвучивает в последнее время. Это традиционная для России история – чем выше звено управления войсками, тем меньше они понимают реальную ситуацию. Таким образом, Путин оказался в клубке лжи, и этот факт бесспорно играет на руку Украине. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

– 20 июня страна-оккупант совершила очередную атаку на Украину. Запущено 35 ударных дронов Shahed, враг целился по объектам инфраструктуры. В один из них есть попадание на Львовщине. Ранее в Объединенном координационном пресс-центре Сил обороны юга предупредили о возможном усилении атак из-за возобновления поставок этого вооружения России. Как мы видим, это уже определенный конвейер – "Шахеды" поступают врагу и тот сразу запускает их по нашей стране. Как можно остановить этот поток, кроме как уничтожить их производства в Иране?

– Также была информация от американской разведки о том, что в Татарстане готовится завод по производству этих дронов. Налажено их снабжение по Каспийскому морю в Россию из Ирана. К сожалению, имеем такую ситуацию.

Препятствовать их производству? Конечно, требуются более жесткие санкции. Следует также договариваться с Китаем, потому что в Иран именно из Китая активно поставляются необходимые детали. В частности, буквально две недели назад нашими бойцами был "приземленный" дрон в достаточно хорошем состоянии. Его подробно изучили и нашли многие элементы именно китайского производства.

К сожалению, сегодня у Украины нет средств, которыми мы могли бы топить корабли, перевозящие дроны, в Каспийском море или каким-то образом атаковать порты, через которые происходит эта поставка. Здесь есть еще вопрос законности таких наших действий с точки зрения международного права.

Итак, сейчас мы можем лишь усиливать нашу противовоздушную оборону в смысле борьбы с этими дронами.

– Украинцам не стоит ожидать положительных новостей по поводу этих атак?

– Пока, к сожалению, таких предпосылок нет. К сожалению, враг будет продолжать нас терроризировать этими ударными БПЛА.

– В Министерстве обороны Украины сообщили, что за последнюю неделю наши Силы обороны продвинулись до 7 километров на Запорожском направлении, освобождены 113 квадратных километров территории, в частности, деоккупированы Пятихатки. В то же время, по информации Минобороны Великобритании, Россия перебросила значительные группировки с левобережья Херсонской области на Запорожское и Бахмутское направления. Как вы думаете, как будет действовать враг, как будет препятствовать контрнаступлению ВСУ?

– После подрыва плотины Каховской ГЭС у врага нет возможности держать там такое количество войск для обороны, для обеспечения своего фланга. Поэтому часть из них сразу перебазировали в Крым, а часть направили за Запорожское направление. Потому что резервы, которые были в Запорожском направлении, были активно задействованы еще во время наступательных действий на востоке Украины в январе-марте. Конечно, враг бросил эти силы, чтобы остановить наши наступательные действия.

Хотя очень важная ремарка: сейчас основная задача Вооруженных Сил Украины – не столько освобождение определенных территорий. Оценивать наш успех по площади освобожденных территорий на данном этапе абсолютно некорректно. Мы находим слабые места и щели в обороне противника и дополнительно истощаем его в обороне. Поэтому наиболее показательной статистикой является статистика потерь, особенно потерь в артиллерии, как залповой, так и ствольной. Они значительно возросли.

Плюс потери неприятеля в ПВО, во фронтовой, штурмовой авиации. Мы видим, что он потерял уже пятый ударный вертолет Ка-52 за четыре дня на разных направлениях. Их более активное применение было вызвано именно недостатком артиллерии.

Кроме того, враг несет потери в средствах радиоэлектронной борьбы. Было уничтожено более десяти единиц разной техники, достаточно современных систем. Нехватка таких систем будет создавать большие проблемы российской армии, ведь средства РЭБ у них достаточно высокого уровня, оккупант научился их хорошо применять. Следовательно, недостаток будет создавать преимущества для Вооруженных Сил Украины.

Конечно, это еще и потери в личном составе. Понятно, что потери врага за полтора года менее критичны, поскольку враг пренебрегает своими людьми, для него это не большая проблема. Но из-за проблем с техникой он становится гораздо более уязвимым.

Враг постарается активно вводить резервы. 19 июня появилось сообщение, что враг активизировался на Луганском направлении. Конечно, он будет пытаться сбить темп наших наступательных действий, но нужно просто следить за тем, как будет развиваться ситуация. По моему личному мнению, Вооруженные Силы Украины, учитывая те задачи, которые перед ними стоят, справляются очень и очень хорошо.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские защитники придерживаются четкой тактики согласно разработанной стратегии, которая известна лишь ограниченному кругу лиц. По его словам, нужно только время. Итак, относительно времени. По вашим оценкам, сколько времени может занять эта контрнаступательная операция?

– Наверное, более корректно говорить о текущем этапе наступательной операции. Сейчас фактически мы готовим фундамент для нашего более массированного, более мощного удара по одному или нескольким направлениям. И привязываться к определенным временным рамкам пока не стоит. Вопрос будет заключаться в самой статистике – в статистике того, насколько эффективно мы сможем выполнять эти задачи по истощению врага в обороне.

– Террорист Игорь Гиркин заявил, что в информационном плане Путин полностью "управляем", поскольку он видит только ту информацию, которую ему доносят подчиненные. Можно ли сделать такой вывод, наблюдая за тем, как ведет себя оккупационная армия в Украине – что их главнокомандующий не в курсе, что происходит на самом деле?

– Начиная с момента подрыва плотины Каховской ГЭС, россияне начали очень мощную информационно-пропагандистскую работу. Информационные спецоперации они проводят почти каждый день. Активизировались их вбросы в западную прессу, в частности, активизировалась немецкая "желтая" газета Bild, которая и раньше делала много вбросов якобы о наших потерях, о провалах и т.д.

Очень показательно поведение Путина. Мы видели, что в последнее время он минимально появлялся в печати, почти ничего не комментировал. Но на последней неделе мы видим его встречи с пропагандистами, он выступает на экономическом форуме и т.д. При этом этот человек несет полную ахинею. Он совершенно оторван от реальности.

Да, очевидно, что он не владеет ситуацией. Это проблема коммуникации в самой российской армии. Это пережиток советщины – у них командиры низшего уровня боятся докладывать реальную ситуацию на фронте командирам высшего уровня просто из-за страха наказаний. И этот клубок лжи, начинаясь с самого низкого уровня и заканчиваясь генеральным штабом и их верховным главнокомандующим, просто наматывается и наматывается. Чем выше звено управления войсками, тем меньше они понимают реальную ситуацию на фронте.

Конечно, для нас это очень хорошо. Но на определенном оперативно-тактическом уровне те оккупанты, которые находятся на поле боя, прекрасно понимают истинное положение вещей.