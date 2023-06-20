Оккупанты ночью запустили по Украине 30 'Шахедов': силы ПВО сбили 28 дронов

Силы противовоздушной обороны Украине отразили очередную атаку России, которую та устроила ночью 20 июня. Во время воздушной тревоги, которая волнами охватила все области, были сбиты 28 из 30 ударных дронов типа Shahed.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. На утро известно о попадании по инфраструктурному объекту во Львове, где возник пожар – без пострадавших.

"Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Предварительно, 28 "Шахедов" из 30 запущенных врагом – уничтожены", – говорится в сводке.

Там добавили, что по Запорожью и его окрестностям этой ночью оккупанты применили семь ракет С-300. Информация об обстреле еще уточняется.

По данным Киевской ОВА, около 20 ударных БПЛА были уничтожены в воздушном пространстве вокруг столицы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк предупредила об угрозе применения Россией "Шахедов" по Украине. Она подчеркнула, что враг был в ожидании обновления поставок этих ударных дронов, а значит – усилит атаки ими в ближайшие дни.

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