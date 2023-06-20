Оккупанты атаковали Киевщину дронами-камикадзе: работала ПВО

Оккупационные российские войска снова устроили ночную атаку с неба на украинские города. Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области – силы ПВО сбивали вражеские дроны-камикадзе.

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Воздушная тревога в это время была объявлена в большинстве областей в центре, на севере и на западе страны. В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ сообщили, что враг атакует Украину ударными беспилотниками типа "Shahed".

Взрывы в Киеве и области было слышно около 03:40. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работают силы ПВО. Глава КМВА Сергей Попко также предупредил об угрозе применения российскими оккупантами дронов-камикадзе и призвал находится в укрытиях.

В КОВА также отметили, что есть угроза обстрелов и подчеркнули, что по вражеским целям работают Силы противовоздушной обороны.

"Ни при каких обстоятельствах не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть", – говорится в сообщении.

Отметим, что около часу ночь много взрывов прогремело в Запорожье, также взрывы были слышны в Одесской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска 19 июня продолжили наносить удары по Никополю на Днепропетровщине. Город обстреляли из тяжелой артиллерии, был ранен мужчина.

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