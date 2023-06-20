В Запорожье прогремели взрывы: возможно применение баллистических ракет

В Запорожье в ночь на вторник, 20 июня, прогремели взрывы. В это время в городе и в части регионов на востоке и юге была объявлена воздушная тревога.

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О взрывах OBOZREVATEL сообщили местные жители. Их было слышно около часа ночи. Повторные мощные взрывы прогремели около 1:33.

Тревогу в Запорожской области объявили еще в 21:30. В Воздушных силах ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.

Позже в Запорожской области было зафиксировано движение БПЛА Shahed. Кроме того, на востоке и юге Украины – угроза применения российскими оккупантами баллистического вооружения.

В то же время мониторинговые каналы писали, что Запорожье было под обстрелом С-300 из временно оккупированных городов области.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска 19 июня продолжили наносить удары по Никополю на Днепропетровщине. Город обстреляли из тяжелой артиллерии, был ранен мужчина.

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