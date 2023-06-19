Оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть разрушения и раненый. Фото
В понедельник, 19 июня, российские оккупационные войска продолжили наносить удары по Никополю на Днепропетровщине. Город обстреляли из тяжелой артиллерии, был ранен мужчина.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он также показал кадры последствий обстрела Никополя (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
В результате очередной атаки РФ были уничтожены два хозяйственных сооружения, а также повреждены 16 частных жилых домов, девять хозяйственных построек, газопровод и линия электропередачи.
Раненого мужчину 1950 года рождения госпитализировали в больницу в Днепре. Предварительно, он в результате обстрела получил минно-взрывную травму.
"В других громадах день прошел тихо. Мирной ночи", – написал Лукашук.
Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня российские оккупанты несколько раз ударили по Никополю Днепропетровской области, из-за чего погиб 81-летний мужчина. Еще одна 78-летняя жительница города получила травмы и была госпитализирована.
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