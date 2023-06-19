Оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть разрушения и раненый. Фото

В понедельник, 19 июня, российские оккупационные войска продолжили наносить удары по Никополю на Днепропетровщине. Город обстреляли из тяжелой артиллерии, был ранен мужчина.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он также показал кадры последствий обстрела Никополя (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В результате очередной атаки РФ были уничтожены два хозяйственных сооружения, а также повреждены 16 частных жилых домов, девять хозяйственных построек, газопровод и линия электропередачи.

Раненого мужчину 1950 года рождения госпитализировали в больницу в Днепре. Предварительно, он в результате обстрела получил минно-взрывную травму.

"В других громадах день прошел тихо. Мирной ночи", – написал Лукашук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня российские оккупанты несколько раз ударили по Никополю Днепропетровской области, из-за чего погиб 81-летний мужчина. Еще одна 78-летняя жительница города получила травмы и была госпитализирована.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!