Россия может усилить атаки 'Шахедами' на Украину в ближайшие дни: Гуменюк предупредила об опасности

В последнее время Россия изменила тактику использования ударных дронов для обстрелов Украины, используя их более компактно. Это может свидетельствовать, что враг в ожидании обновления поставок БПЛА, а значит – усилит атаки ими в ближайшие дни.

Видео дня

Речь идет о дронах-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства. Об опасности предупредила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"На этом этапе можем констатировать, что их ("Шахедов". – Ред.) стало меньше и используют их более компактными группами – четыре, пять, семь единиц", – отметила она.

По ее словам, это может быть связано с тем, что российские оккупанты пока ожидают обновления поставок ударных дронов от Ирана. Представитель Сил обороны не исключает, что буквально через несколько дней можно ожидать усиленную вражескую атаку "Шахедами".

"У них есть договоренности, есть поставки, есть планы применять дроны", – констатировала Гуменюк.

Она добавила, что иранские ударные беспилотники военные страны-агрессора РФ запускают с восточного побережья Азовского моря.

Напомним, что ночью 19 июня силы ПВО Украины сбили четыре дрона Shahed-136/131 и четыре крылатые ракеты "Калибр". Беспилотниками с Азовского моря оккупанты пытались атаковать Днепропетровщину, а ракетами с Черного моря – Одесщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае отмечалось, что Иран может поставлять России дроны "Шахед" через Каспийское море. По словам экспертов, по мере углубления сотрудничества между двумя странами каспийский маршрут используется для перевозки не только БПЛА, но и пуль и минометных снарядов, которые Москва закупила у Тегерана для поддержки своих военных действий в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!