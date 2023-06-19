Силы ПВО за сутки уничтожили четыре ракеты и четыре дрона РФ

Силы противовоздушной обороны Украины ночью 19 июня отбили воздушную атаку РФ, направленную на юг и восток. На подлете к нескольким регионам было уничтожено по четыре крылатые ракеты и ударных дрона типа Shahed.

Видео дня

Эти восемь воздушных целей оккупанты запускали из морей – Черного и Азовского. О результатах работы ПВО сообщили в воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что ночью понедельника враг нанес удар по южному и восточному направлениям четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" и четырьмя ударными дронами иранского производства Shahed-136/131.

Пуски крылатых ракет осуществлялись с подлодки в Черном море, тогда как "Шахедов" – с восточного побережья Азовского моря.

"Все восемь воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток". Держим небо! Вместе – к победе!" – указали в Воздушных силах.

Напомним, что ночью воздушную тревогу объявляли в ряде южных и восточных областей. Во время атаки "Калибры" оккупанты запускали по Одесщине, а "Шахеды" летели в сторону Днепропетровщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 18 июня силы ПВО сбили два вертолета Ка-52 "Аллигатор" и 12 БПЛА оккупантов. Беспилотники были ударными и разведывательными, в частности над Днепропетровщиной обезвредили два "Шахеда".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!