Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили два ударных вертолета РФ и 12 БПЛА

Защитники неба Украины на протяжении последних суток "приземлили" два вертолета "Аллигатор" ВС РФ и уничтожили 12 российских беспилотников. Последние были как ударными, так и разведывательными.

Видео дня

Таковы результаты работы ПВО за 17 июня и с начала 18 июня. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

"Противовоздушной обороной Воздушных сил уничтожены два вражеских ударных вертолета Ка-52 (их называют "Аллигаторами". – Ред.), четыре ударных иранских БПЛА Shahed-136/131, один – "Ланцет", – говорится в посте.

Также за прошедшие и текущие сутки во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины было уничтожено семь вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня – "Орлан-10", "Орлан-30", Zala, Supercam.

Кроме того, авиация Воздушных сил ВСУ совершила десятки самолетовылетов на огневое поражение и истребительное прикрытие. По позициям, технике, тылам и скоплению живой силы оккупантов было нанесено более 20 авиационных ударов.

"Слава Украине! Вместе – к победе!" – подчеркнули военные.

Известно, что ночью воскресенья, 18 июня, защитники с воздушного командования "Восток" сбили два "Шахеда" в небе над Днепропетровщиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, силы ПВО Украины днем 16 июня отбили массированную воздушную атаку России, направленную на Киевщину. В небе над регионом было уничтожено 12 ракет, в том числе "Кинжалы" и "Калибры", и два беспилотника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!