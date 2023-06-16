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Силы ПВО сбили шесть "Кинжалов", шесть "Калибров" и два дрона во время новой атаки РФ на Украину
Силы ПВО Украины отбили массированную воздушную атаку России днем 16 июня. В небе над разными регионами было уничтожено 12 ракет и два беспилотника.
Среди обезвреженных вражеских целей были и хваленные оккупантами "Кинжалы". Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
По предварительным данным военных, во время дневной атаки в пятницу было уничтожено:
– шесть аэробалистических ракет "Кинжал";
– шесть крылатых ракет "Калибр";
– два разведывательных БПЛА.
"Держим небо! Вместе – к победе!" – заявили защитники.
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