Силы ПВО сбили шесть 'Кинжалов', шесть 'Калибров' и два дрона во время новой атаки РФ на Украину

Силы ПВО Украины отбили массированную воздушную атаку России днем 16 июня. В небе над разными регионами было уничтожено 12 ракет и два беспилотника.

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Среди обезвреженных вражеских целей были и хваленные оккупантами "Кинжалы". Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По предварительным данным военных, во время дневной атаки в пятницу было уничтожено:

– шесть аэробалистических ракет "Кинжал";

– шесть крылатых ракет "Калибр";

– два разведывательных БПЛА.

"Держим небо! Вместе – к победе!" – заявили защитники.

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