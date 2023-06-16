newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Силы ПВО сбили шесть "Кинжалов", шесть "Калибров" и два дрона во время новой атаки РФ на Украину

Марина Лисничук
War
1 минута
3,2 т.
Силы ПВО сбили шесть 'Кинжалов', шесть 'Калибров' и два дрона во время новой атаки РФ на Украину

Силы ПВО Украины отбили массированную воздушную атаку России днем 16 июня. В небе над разными регионами было уничтожено 12 ракет и два беспилотника.

Видео дня

Среди обезвреженных вражеских целей были и хваленные оккупантами "Кинжалы". Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По предварительным данным военных, во время дневной атаки в пятницу было уничтожено:

шесть аэробалистических ракет "Кинжал";

шесть крылатых ракет "Калибр";

два разведывательных БПЛА.

"Держим небо! Вместе – к победе!" – заявили защитники.

Новость дополняется...