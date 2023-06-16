Оккупанты ночью запустили по Украине два дрона Shahed: их сбили силы ПВО

Подразделения противовоздушной обороны Украины ночью 16 июня сбили два дрона Shahed-136/131 иранского производства. Такими ударными беспилотниками Россия хотела атаковать южные регионы.

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Удары врага по объектам не допущены, также были уничтожены еще несколько других российских беспилотников. Об этом сообщили в Генеральном штабе и Воздушных силах ВСУ.

"Сегодня ночью РФ задействовала два иранских ударных БПЛА типа Shahed. Все дроны уничтожены противовоздушной обороной", – говорится в сводке Генштаба на утро 478-х суток полномасштабной войны.

Там отметили, что вероятность нанесения оккупантами ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

По данным Воздушных сил, ночью пятницы два "Шахеда" были уничтожены противовоздушной обороной на южном направлении, в частности в Николаевской области. В то время как за прошедшие сутки защитники неба также сбили вражеский ударный БПЛА "Ланцет", беспилотники "Орлан-10", "Орлан-30", Zala и еще один дрон неустановленного типа.

"Авиацией Воздушных сил за 15 июня совершено до десяти групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск. Слава Украине! Вместе – к победе!" – говорится в сообщении.

Напомним: около полуночи четверга и ночью в пятницу страна-агрессор направляла свои "Шахеды" на Николаевскую и Одесскую области Украины. Там указывали на работу противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 15 июня силы ПВО обезвредили 22 российских воздушных целей – 20 Shahed-136/131, одну крылатую ракету и один разведывательный дрон. Около 13 вражеских дронов защитники неба сбили на Одесщине, а три ракеты РФ попали в промышленные объекты Кривого Рога, приведя к пожарам и ранению человека.

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