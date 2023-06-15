Оккупанты ночью запустили по Украине четыре ракеты и 21 БПЛА: силы ПВО сбили 22 цели

Защитники неба ночью 15 июня отбили очередную атаку РФ на города Украины. Силам противовоздушной обороны удалось сбить одну крылатую ракету, 20 дронов Shahed-136/131 и еще один разведывательный БПЛА врага.

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Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. К сожалению, есть попадание российских ракет на Днепропетровщине.

Отмечается, что российская атака продолжалась в период с 00:20 до 04:30 четверга. Во время нее четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95мс оккупанты совершили четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 с Каспийского моря.

"Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. О последствиях удара сообщат местные военные администрации", – говорится в сообщении.

Там добавили, что дроны-камикадзе "Шахед" иранского производства враг запускал с северного и южного направлений.

"Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных сил в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток". Кроме того, уничтожен вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку на восточном направлении", – добавили в Воздушных силах.

По предварительным данным, ночью 15 июня 13 "Шахедов" были уничтожены на Одесщине. Об этом утром рассказал глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук, добавив, что информация уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, минувшей ночью, 14 июня, войска РФ выпустили по Украине 10 ракет и 10 дронв-камикадзе "Шахед". Защитники неба обезвредили 12 таких российских воздушных целей.

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