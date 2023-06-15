Оккупанты ночью нанесли удар по Кривому Рогу: есть прилеты на предприятиях, вспыхнули пожары. Фото

Страна-агрессор Россия ночью 15 июня нанесла ракетный удар по Днепропетровской области Украины. Зафиксировано попадание трех вражеских крылатых ракет по промышленным объектам в Кривом Роге, где вспыхнули пожары и пострадал мужчина.

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О прилетах сообщили в Воздушных силах ВСУ, публикуя данные по отражению российских воздушных целей. Позже информацию уточнили в местной военной администрации (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отметим, что воздушная тревога на Днепропетровщине продолжалась с 02:58 по 04:52. Около четырех утра руководитель военной администрации Кривого Рога заявил о взрывах в городе.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – написал он.

Утром в Воздушных силах отметили, что Россия, среди прочего, атаковала Украину четырьмя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с Каспия, одну из которых обезвредили силы ПВО. По данным военных, остальные попали в промышленные объекты на Днепропетровщине.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что враг попал по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. В результате действий военных преступников из РФ, ранения получил 38-летний мужчина, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже потушили. Также известно о существенных разрушениях производственных сооружений, побитых газопроводах, уничтоженных шиномонтаже и автобусе.

"Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки повредили авто. Также ночью воины из воздушного командования "Восток" уничтожили в небе над регионом все пять ударных дронов типа Shahed-131/136", – добавил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 13 июня РФ нанесла удары по Кривому Рогу на Днепропетровщине, один из которых пришелся на многоквартирный дом. Действия российских военных преступников привели к пожарам, разрушениям и жертвам.

По уточненным данным, в Кривом Роге российские ракеты убили 12 человек. Это четверо жителей дома, среди которых молодая супружеская пара, и восемь работников склада.

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