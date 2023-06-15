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Оккупанты ночью нанесли удар по Кривому Рогу: есть прилеты на предприятиях, вспыхнули пожары. Фото

Марина Лисничук
War
2 минуты
11,5 т.
Оккупанты ночью нанесли удар по Кривому Рогу: есть прилеты на предприятиях, вспыхнули пожары. Фото

Страна-агрессор Россия ночью 15 июня нанесла ракетный удар по Днепропетровской области Украины. Зафиксировано попадание трех вражеских крылатых ракет по промышленным объектам в Кривом Роге, где вспыхнули пожары и пострадал мужчина.

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О прилетах сообщили в Воздушных силах ВСУ, публикуя данные по отражению российских воздушных целей. Позже информацию уточнили в местной военной администрации (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отметим, что воздушная тревога на Днепропетровщине продолжалась с 02:58 по 04:52. Около четырех утра руководитель военной администрации Кривого Рога заявил о взрывах в городе.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – написал он.

Оккупанты ночью нанесли удар по Кривому Рогу: есть прилеты на предприятиях, вспыхнули пожары. Фото

Утром в Воздушных силах отметили, что Россия, среди прочего, атаковала Украину четырьмя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с Каспия, одну из которых обезвредили силы ПВО. По данным военных, остальные попали в промышленные объекты на Днепропетровщине.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что враг попал по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. В результате действий военных преступников из РФ, ранения получил 38-летний мужчина, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Оккупанты ночью нанесли удар по Кривому Рогу: есть прилеты на предприятиях, вспыхнули пожары. Фото

На предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже потушили. Также известно о существенных разрушениях производственных сооружений, побитых газопроводах, уничтоженных шиномонтаже и автобусе.

Оккупанты ночью нанесли удар по Кривому Рогу: есть прилеты на предприятиях, вспыхнули пожары. Фото

"Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки повредили авто. Также ночью воины из воздушного командования "Восток" уничтожили в небе над регионом все пять ударных дронов типа Shahed-131/136", – добавил чиновник.

Оккупанты ночью нанесли удар по Кривому Рогу: есть прилеты на предприятиях, вспыхнули пожары. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 13 июня РФ нанесла удары по Кривому Рогу на Днепропетровщине, один из которых пришелся на многоквартирный дом. Действия российских военных преступников привели к пожарам, разрушениям и жертвам.

По уточненным данным, в Кривом Роге российские ракеты убили 12 человек. Это четверо жителей дома, среди которых молодая супружеская пара, и восемь работников склада.

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