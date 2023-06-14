В Кривом Роге российские ракеты убили двенадцать человек: что известно о погибших

В ночь на 13 июня российские ракеты ударили по 5-этажному жилому дому и складу с водой в Кривом Роге. В результате погибли 12 человек – четверо жильцов дома и восемь работников склада.

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На первом этаже погибла молодая пара

На первом этаже пострадавшей 5-этажки жила молодая семья: 22-летние Давид и Ксения Эпельман. О них стало известно из рассказа мамы девушки, которая приехала на место трагедии. Она сообщила, что ей из Америки позвонила мама Давида, которая узнала горящий дом детей.

Давид и Ксения поженились только год назад, до этого они встречались. На их страничках в соцсетях много фото, где они счастливы.

"Для меня ты глава нашей семьи, моя любовь и вдохновение, надежный и понимающий друг! Я заполню любовью все уголки твоей души, мой желанный супруг", – писала Ксения.

"Мы создаем такую семью, которая разовьет в наших детях желание жениться. Ксения, безумно рад, что ты ответила мне "да", я безумно люблю тебя. Очень счастлив, что мы стали семьей Эпельман", – отвечал Давид.

Знакомая Ксении рассказала, что девушка училась в Криворожском педагогическом университете, в прошлом году стала магистром по специальности "учитель младших классов и учитель английского языка".

"Работала в школе учителем-ассистентом и преподавала английский. Всегда была отзывчивая, открытая и искренняя. Очень любила детей, а дети ее. Всегда находила подход к каждому из учеников", – говорит знакомая.

Также Ксения подрабатывала репетиторством, учила детей английскому.

Давид работал в IT-сфере. Вместе они занимались гуманитарной помощью и плели сетки для военных.

Ксения постоянно совершенствовалась. Она прошла курсы арт-терапии в работе с детьми, онлайн-курсы "Ежедневное мышление", училась, как работать с детьми-аутистами.

Среди погибших жителей многоэтажки 49-летний Александр Спильник. В последнее время он обслуживал здание Криворожского учебного центра металлургии и машиностроения. У него осталась взрослая дочь.

Также погибла и 77-летняя пенсионерка Лидия Таранкова.

Витю нашли последним

Еще одна российская ракета прилетела на склад с бутилированной водой. В то время там были люди, семеро из них погибли. Среди них 23-летний Витя Толстов.

Его нашли последним – тяжелый поддон придавил парня, и он погиб.

У него остались мама, старшие сестра и брат. Мама на время войны выехала в Германию, сейчас она возвращается, чтобы похоронить сына.

Друзья говорят о Викторе как о хорошем товарище, веселом парне, оптимисте.

Также на складе погиб и 21-летний Данила Корнилов. У него осталась супруга Соня и годовалый сын. Данила несколько лет назад закончил лицей №81. Учителя хорошо помнят этого скромного и доброго парня.

"Невероятная потеря для родных. Добрый, светлый, никогда не отказывался помочь другим, дружелюбный парень", – говорит о нем одна из преподавателей лицея.

Погибли три друга

Сразу троих погибших во время взрыва ракеты работников склада будут хоронить в селе Вольное Лозоватской сельской рады. Это 17-летний Андрей Рыхель, 20-летний Владислав Кузнецов и 21-летний Антон Бабич.

В сельраде рассказывают, что ребята были друзьями. Воспитывались в хороших семьях и вместе пошли работать, чтобы помочь своим родным.

Андрей Рыхель только что закончил криворожский лицей "Джерело" и готовился сдавать тест, готовился к поступлению в вуз. В семье воспитывали троих сыновей, Андрей был средним. Его мама учительница начальных классов.

У Антона Бабича остался старший брат, его мама тоже учительница начальной школы. У Владислава Кузнецова есть сестры, его мама – медик, отчим работает в сельском хозяйстве.

В сельраде говорят, что хоронить ребят будут в один день, 14 июня, на местном кладбище. Родители очень тяжело переносят потерю своих детей.

Среди погибших сотрудников склада 46-летний Анатолий Зинченко, 56-летний Хвича Хупацория. В больнице от полученных во время взрыва ожогов умер 67-летний сторож склада Николай Денисенков.