Оккупанты ударили по многоэтажке в Кривом Роге, вспыхнул пожар: есть пострадавшие, под завалами могут быть люди. Фото и видео

Российские военные преступники ночью 13 июня нанесли удар по многоквартирному дому в Кривом Роге на Днепропетровщине. На месте прилета вспыхнул сильный пожар, а мирные жители оказались под завалами здания.

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Несколько человек пострадали, они в крайне тяжелом состоянии, сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул. В сети очевидцы опубликовали несколько кадров с места происшествия (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

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