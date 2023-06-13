'Разнесло полдома': в сети появились жуткие кадры последствий прилета в Кривом Роге

Российский удар по пятиэтажке в Кривом Роге ночью 13 июня разрушил полдома, под завалами которого могут находиться люди. Но на месте прилета вспыхнул пожар, в квартирах, соседних зданиях и припаркованных рядом авто выбило окна.

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Глава ОВА Сергей Лысак заявил, что есть жертвы и пострадавшие. Криворожцы опубликовали жуткие кадры со своих жилищ, которые разрушили ударом оккупанты (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Все очень плохо, ракета попала в пятиэтажный жилой дом, есть значительные разрушения", "Половину многоэтажки просто унесло", – писали в сети.

Одна из жительниц сняла свою квартиру, где взрывной волной выбило окна, разрушило мебель и разбросало все вещи вокруг.

"Вот он, "русский мир". Так спишь, полчетвертого утра, и на..." - недоговорили женщина, демонстрируя на камеру разрушения.

Мать и дочь, Людмила и Татьяна, рассказали, как убегали из дома, в который было попадание. Они отметили, что в шоковом состоянии схватили сумки с вещами, документами и водой, приготовленными заранее, и просто выбежали на улицу. Там им оказали помощь медики.

"Все в пыли, дыма, а я в стекле. Оно второй раз, третий взорвалось – все сыпется на меня... Как учили, взяла тревожный чемоданчик у двери и выбежала", – поделилась эмоциями одна из женщин, добавив, что у них есть порезы, но это не страшно, главное – живы.

По словам главы Криворожской городской военной администрации Александра Вилкула, взрывы раздавались около 03:25. Российские террористы нанесли удары по нескольким мирным объектам в разных частях города, где вспыхнули пожары.

Один из вражеских ударов пришелся на многоквартирный пятиэтажный дом, где под завалами могли оказаться люди. На утро известно о пострадавших в крайне тяжелом состоянии, а также жертвах.

На местах прилетов работали все соответствующие службы: спасатели тушили пожары, медики оказывали помощь травмированным и пострадавшим, а правоохранители фиксировали последствия очередного преступления РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 13 июня государство-террорист Россия совершила очередную массированную воздушную атаку по городам Украины. Кроме Кривого Рога, прилеты зафиксированы в Харькове, а на подлете к Киеву вражеские ракеты и дроны были сбиты.

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