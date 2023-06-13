Оккупанты устроили новую атаку на Украину: в Кривом Роге и Днепре прозвучали взрывы, в Харькове есть прилеты

Войска России в ночь на вторник, 13 июня, устроили очередную атаку ракетами и дронами на украинские города. Взрывы ночью раздались в Кривом Роге и Днепре, в Харькове известно о двух прилетах. В то же время вокруг Киева были уничтожены все вражеские цели.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак в очередной раз призвал находится в безопасных местах и не выкладывать в сеть работу защитников украинского неба. "В случае объявления воздушной тревоги – не игнорируйте", – написал он.

О взрывах в Кривом Роге сообщил начальник городской военной администрации Александр Вилкул в Telegram. "Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – написал он.

На канале "Типичный Кривой Рог" сообщили, что в городе было слышно как минимум пять взрывов. В некоторых машинах и домах вылетели окна.

В то же время в Киевской областной военной администрации сообщили, что в области было слышно взрывы – это результаты работы сил противовоздушной обороны. Такую информацию также обнародовали и в Telegram-канале КМВА.

"Киевщина. Внимание! Ракетная опасность! Силы ПВО уже работают!" – говорится в сообщении КОВА.

Позже глава КМВА Сергей Попко сообщил, что враг атаковал Киев крылатыми ракетами Х-101/555. Все вражеские цели вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты атаковали город "Шахедами". Пострадали объекты гражданской инфраструктуры.

"В одном случае пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе, а в другом случае – складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар. На местах прилетов работают все соответствующие службы", – написал он.

Также взрывы было слышно в Днепропетровской области и в самом областном центре. В Telegram-канале "Лачен пишет" сообщили, что в области ПВО отработала по дронам оккупантов.

Мониторинговые каналы писали про активность стратегической авиации российской армии – сообщалось о взлетах ракетоносителей Ту-95, а также об угрозе применения противником ударных дронов-камикадзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 9 июня враг применил против Украины ракету Х-55, которая может нести ядерный боезаряд. Она выполняла роль "ложной цели".