Оккупанты ночью запустили по Украине ракету Х-55, которая может нести ядерный боезаряд: зачем РФ использует фальш-цели

В ночь на 9 июня враг применил против Украины ракету Х-55, которая может нести ядерный боезаряд. Она выполняла роль "ложной цели".

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, вообще указанные ракеты предназначены для несения ядерного заряда, однако враг его не устанавливал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Просто ракета фактически выполняет роль ложной цели, чтобы на нее сосредотачивалось внимание, тратился боекомплект и т.д. Вот четыре крылатых ракеты Х-101, Х-55 были уничтожены", – отметил Игнат.

Отметим, что Х-55 – это советская стратегическая авиационная крылатая ракета воздушного базирования, предназначенная для ударов по важным наземным целям. Также ее используют как фальш-цель. Носителями таких ракет являются самолеты стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160.

Х-55 совершает полет на дозвуковых скоростях на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.

Ранее Игнат сообщал, что фальш-цели используют для того, чтобы рассредоточить, прежде всего, нашу ПВО. Однако даже при отсутствии боевой части Х-55 представляет большую опасность – из-за собственной кинетической энергии ракеты и остатки высокотоксичного топлива. В результате падения на жилую застройку она может повлечь за собой разрушения и пожары.

Украина на 1991 год владела около 1 тыс. ракет Х-55. В начале 1990-х ядерные боеголовки передали РФ по условиям Будапештского меморандума, а ракеты остались на складах до 1999 года, пока не было подписано соглашение о передаче России стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет, чтобы погасить задолженность "Нафтогаза" на сумму $275 млн. получила 580 ракет Х-55 и Х-55СМ, остальные уничтожили в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ночью 9 июня Россия совершила очередную массированную атаку на города Украины шестью крылатыми ракетами и 16 ударными дронами. Наши защитники неба обезвредили 18 таких целей;

– 6 июня Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе Украины 35 из 35 российских крылатых ракет. Они летели из района Каспийского моря, большинство – в направлении Киева.

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