Силы ПВО ночью уничтожили в небе над Украиной 35 ракет из 35

Силы противовоздушной обороны ночью вторника, 6 июня, уничтожили в небе Украины 35 российских крылатых ракет. Они летели из района Каспийского моря, большинство – в направлении Киева.

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О работе ПВО сообщили в Воздушных силах ВСУ. Командующий Николай Олешук отметил стопроцентный результат – обезвреживание всех вражеских целей.

"35 из 35: ночью 6 июня Воздушные силы уничтожили все крылатые ракеты!" – говорится в сообщении.

Военные уточнили, что в период с 00:30 по 04:00 вторника оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555.

Атаковал агрессор традиционно – из района Каспийского моря с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ уничтожены все 35 крылатых ракет", – подчеркнули в сводке.

Отмечается, что большинство Х-101/Х-555 направлялось в сторону столицы – в зону ответственности воздушного командования "Центр".

"Поздравляю всех журналистов хорошими новостями о результатах боевой работы 6 июня! С Днем журналиста! Держим небо! Держим информационный фронт! Еще раз спасибо всем защитникам неба за безупречную боевую! Вместе – к победе!" – прокомментировал генерал-лейтенант Олешук.

По данным КМВА, на подлете к столице было сбито около 20 российских ракет. В Киеве прилетов не допущено, но есть повреждения из-за падения обломков сбитых целей – в Дарницком районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 4 июня оккупанты применили для ударов по украинским городам крылатые ракеты Х-101/Х-555 и иранские ударные дроны Shahed. Силы ПВО уничтожили четыре из шести таких ракет и шесть из восьми БПЛА.

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