Оккупанты пытались продвинуться в направлении Ивановского под Бахмутом, но получили отпор от ВСУ – Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки сошлись в 29 боевых столкновениях с оккупационными войсками России, в частности отбив их попытку продвинуться под Бахмутом. Враг вел наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, его основные усилия сосредоточены на попытках полной оккупации Донбасса.

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Страна-агрессор РФ, ценой больших потерь, 467-е сутки продолжает вести полномасштабную захватническую войну против нашего государства. О событиях на фронте рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 5 июня.

Отмечается, что накануне оккупанты применили для ударов по украинским городам крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные дроны Shahed. Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны было уничтожено четыре с шести таких ракет и шесть с восьми БПЛА.

В общем накануне враг нанес 14 ракетных и 40 авиаударов, совершил 51 обстрел с реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, учебные заведения, другая гражданская и административная инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях за сутки ВС РФ предприняли неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе Зеленого на Харьковщине. В то же время враг нанес ракетные удары в районах Волчанска, Чугуева и авиаударов вблизи н. п. Ивашки, Огурцово, Гатище Харьковской области. Оккупанты обстреливали с минометов и артиллерии н. п. Карповичи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Бруски, Атынское, Басовка, Юнаковка, Садки, Мирополье, Турья, Грабовское, Александровка, Большая Писаревка, Шевченково – Сумской; Ивашки, Уды, Красная Заря, Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Караическое, Бударки и Чугуновка – Харьковской.

На Купянском направлении агрессор вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Нанес авиаудар в районе Сергеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным российским обстрелам подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Довгенькое, Кутьковка, Двуречная, Западноое, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово на Харьковщине и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении оккупанты безуспешно наступали в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздолевка на Донетчине.

На Бахмутском направлении захватчики вели наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имели. Нанесли авиаудары в районах Васютинского, Торецкого и Северного. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы н. п. Васюковка, Орехово-Василевка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудар в районе Авдеевки, обстрелял этот город, а также Первомайское и Карловку на Донетчине.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки оккупантов возле Марьинки. В то же время захватчики нанесли авиаудар в пределах этого населенного пункта, обстреляли с артиллерии его, а также Острое и Победу Донецкой области.

На Шахтерском направлении российская армия обстреляла Угледар, Пречистовку и Новоукраинку на Донетчине.

Новость дополняется…

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы из 3-й штурмовой бригады Сил обороны Украины рассказали о боях за "дорогу жизни" к Бахмуту на Донетчине. По их совам, основной задачей военных было остановить обстрелы жизненно важного для обороны города пути, в то же время оккупанты прибегали к уловкам, в частности используя форму ВСУ.

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