Битва за 'дорогу жизни' к Бахмуту: украинские воины рассказали о тяжелых боях и уловках врага

Украинские бойцы из 3-й штурмовой бригады, участвовавшие в боях за "дорогу жизни" к Бахмуту Донецкой области, рассказали о той операции. Основной задачей военных было остановить обстрелы жизненно важного для обороны города пути, в то же время враг прибегал к уловкам, в частности, используя форму украинской армии.

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Об этом говорится в сюжете, опубликованном на YouTube-канале 3 ОШб. Бойцы отметили, что двигаться группам штурмовиков приходилось под постоянным огнем противника, преодолевая заболоченные траншеи, где от сильной сырости клинило оружие. При этом они находились в непосредственной близости к оккупантам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Труднее всего было сделать прыжок через дорогу, потому что она простреливалась противником", – вспомнил боец с позывным "Монгол".

"Один из самых ярких моментов для бойца – это перебежка из-за этой дороги: ты выходишь на открытое пространство и видишь все, Бахмут – справа, посадки, из которых по тебе ведется огонь. Это – феерия эмоций", – рассказал военный "Скальд".

Дальше бойцы оказывались в окопах противника и начали их зачищать. Однако оккупанты действовали хитро, их нельзя было недооценивать.

"Пытаясь замаскироваться, прикрывались трупами своих же людей. Максимально пытались скрыться и проблематично их было в некоторых моментах обнаружить", – рассказал "Шторм".

Продвигаться метр за метром, по словам бойцов, им помогал дрон, однако они были и у противника, потому вражеские аппараты нужно было уничтожать.

Напомним: ранее в сети показали один из самых сложных боев ВСУ за последний путь в Бахмут. На кадрах – работа 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр, штурмовавшего позиции армии РФ у "дороги жизни" к Бахмуту. Шоссе T0504, от Часового Яра через Хромово на Бахмут, является последней асфальтированной трассой, по которой можно доставить боеприпасы, провизию защитникам города-крепости, отправить усиление и эвакуировать раненых и погибших воинов.

Во время штурма бойцы зашли во вражескую траншею и при поддержке дронов под артиллерийским огнем захватчиков провели зачистку, уничтожив российских оккупантов на расстоянии нескольких метров.

В результате успешной боевой операции были ликвидированы 30 захватчиков. Украинские защитники откинули россиян от "дороги жизни", исключив возможность удержания трассы под огневым контролем врага.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 30 мая в Минобороны Украины сообщили, что Силы обороны контролируют юго-западные окраины Бахмута. Враг не оставляет цели захватить Донецкую и Луганскую области;

– накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский побывал на передовой на Бахмутском направлении. Он провел совещание с командирами частей и подразделений, воюющих в районе Бахмута, в ходе которого были спланированы дальнейшие действия по защите и освобождению украинской земли.

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