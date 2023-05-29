Зашли во вражескую траншею и устроили 'зачистку': в сети показали один из самых сложных боев защитников Украины под Бахмутом. Видео

В Бахмуте Донецкой области уже длительное время продолжаются жесткие бои между российскими оккупантами и защитниками Украины. Украинские военные дают достойный ответ врагу, нанося путинской армии большие потери.

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В сети показали один из самых сложных боев ВСУ за последний путь в Бахмут. Соответствующее видео опубликовала 3-я отдельная штурмовая бригада.

На кадрах показана работа 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр. Они штурмовали позиции армии РФ у "дороги жизни" к Бахмуту. Шоссе T0504, от Временного Яра через Хромово на Бахмут, является последней асфальтированной трассой, по которой можно доставить боеприпасы, провизию защитникам города-крепости, направить усиление и эвакуировать раненых и погибших воинов.

В ходе штурма бойцы зашли во вражескую траншею и при поддержке дронов под артиллерийским огнем захватчиков произвели зачистку, уничтожив российских оккупантов на расстоянии нескольких метров.

На видеокадрах можно увидеть невероятную отвагу и силу духа украинских воинов. В частности, грамотные действия командира, слаженная работа группы, бесшабашность, мужество, изобретательность и инициативность каждого из бойцов, а главное – высокую мотивацию избивать врага на своей земле.

В результате успешной боевой операции было ликвидировано 30 захватчиков. Украинские защитники отвергли россиян от "дороги жизни", исключив возможность удержания трассы под огневым контролем врага.

Стоит отметить, что за мужество и героизм восемь воинов третьей роты 1-го штурмбата 3-й ОШБр были отмечены почетными нагрудными знаками командующего Сухопутными войсками Украины и представлены государственным наградам.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны также пришли к выводу, что темпы российских операций вокруг Бахмута в Донецкой области остаются заметно низкими. Основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин, выведший часть своих сил из города, в который раз косвенно подорвал авторитет власти РФ в целом и режим главы страны-агрессора Владимира Путина в частности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне Череватый сообщил, что во время боев вблизи Бахмута украинские защитники ликвидировали 80 оккупантов. Еще 99 ранены, один взят в плен;

– наемники ППК "Вагнер" продолжают отходить из Бахмута, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу, поскольку российские наступательные операции в городе и вокруг него уменьшаются. В то же время РФ опрокидывает в этот район силы "ДНР" и усиливает фланги регулярными формированиями своей армии.

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