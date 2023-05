Россия перебрасывает в Бахмут боевиков 'ДНР' на замену 'вагнеровцам' и усиливает фланги – ISW

Наемники ЧВК "Вагнер" продолжают отходить из Бахмута, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу, поскольку российские наступательные операции в городе и вокруг него уменьшаются. В то же время РФ перебрасывает в этот район силы "ДНР" и усиливает фланги регулярными формированиями своей армии.

Видео дня

Отправка под город-крепость на Донетчине оккупантов из незаконных вооруженных формирований может снизить темпы наступлений врага на линии Авдеевка – Донецк. О таких усилиях страны-агрессора рассказали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отступление "вагнеровцев"

Украинские военные сообщили, что российские наступательные операции резко сократились до двух боевых действий на Бахмутском направлении. Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила это уменьшение российскими нагрузками на месте и перегруппировкой вражеских сил в этом районе.

По данным Генштаба ВСУ, 27 мая войска РФ вели безуспешные наступления к западу от Хромового (непосредственно к западу от Бахмута) и в направлении Предтечино (15 км юго-западнее).

Маляр заявила, что Силы обороны занимают доминирующие позиции на высотах к северу и югу от Бахмута, а также прекратили боевые действия 26 и 27 мая для выполнения других неопределенных задач. По ее словам, украинская армия продолжает контролировать позиции на юго-западной окраине города.

На этом фоне российские пропагандисты утверждали, что ВСУ не ведут активных действий, направленных на возобновление позиций в самом Бахмуте, несмотря на возможное продолжение локализованных украинских контратак к северо-западу и юго-западу от города.

Переброска боевиков "ДНР"

Российское военное командование, вероятно, перебрасывает силы "ДНР" на замену наемникам ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Министерство обороны Великобритании оценило, что по состоянию на 24 мая боевики вошли в город и начали операции по "очистке".

Ранее аналитики указывали, что подразделения 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "ДНР" действовали на Бахмутском направлении после того, как воевали в районе Авдеевки.

"Пока непонятно, действуют ли подразделения 132-й бригады внутри города, но главарь "ДНР" Денис Пушилин ранее поднял ее флаг в Бахмуте, что, вероятно, свидетельствует о том, что силы "ДНР" перенимают "контроль" над Бахмутом. Он также отметил, что по состоянию на 23 мая боевики "зачищали город", – говорится в сводке ISW.

РФ усиливает фланги

Вместе с тем военное командование оккупантами, похоже, усугубляет фланги Бахмута регулярными формированиями ВС РФ. Британская разведка оценила, что в течение последних недель части 31-й бригады воздушно-десантных войск РФ, вероятно, перекинулись с линии Сватово – Кременная для усиления флангов в городе-крепости Донецкой области.

Ранее украинские военные отмечали, что захватчики перебрасывают на Бахмутское направление неопределенные подразделения воздушно-десантных войск, мотострелков и спецназ после успешных украинских контратак на флангах Бахмута.

"Также наблюдались так называемые казацкие отряды, действовавшие в Соледаре, хотя они, вероятно, и раньше действовали в этом районе", – добавили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что часть "вагнеровцев" действительно отступает из Бахмута. Однако силы российской ЧВК не отходят полностью, а только перегруппируются в других трех местах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!