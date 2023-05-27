Часть 'вагнеровцев' отступают из Бахмута, но они перегруппируются в других трех местах, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что часть наемников ЧВК "Вагнер" отступает из Бахмута. В то же время, он отметил, что войска Пригожина не отходят вообще, а перегруппировываются в других трех местах.

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Об этом Данилов рассказал в интервью изданию BBC. Секретарь СНБО отметил, что, хотя оборона Бахмута все эти месяцы стоила Украине жизни многих защитников, он отстаивал решение украинской армии не отступать из города.

"Бахмут – это наша земля, наша территория, и мы должны ее защищать, – сказал он. – Если мы начнем выходить из каждого населенного пункта, это может привести нас к нашей западной границе, как того хотел Путин с первых дней войны".

Данилов подтвердил, что украинская сторона сейчас контролирует только ограниченную территорию города. Однако оборона Бахмута оказала значительное влияние на ход боевых действий и сыграла важную роль в этой войне для Украины.

Также секретарь СНБО отметил, что наемники "Вагнера" действительно отходят от города, однако не стоит радоваться, ведь это не значит, что они больше не будут воевать.

"Это не значит, что они прекратят с нами воевать. Они собираются больше сосредоточиться на других фронтах… они перегруппируются на других трех локациях", – отметил чиновник.

Также в интервью он рассказал, что Украина готова начать ожидаемое контрнаступление против российских войск. Алексей Данилов не называет конкретных дат, однако отмечает, что контратака для возобновления контроля над оккупированной территорией может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".

Он отметил, что в ходе контрнаступления у правительства Украины нет права на ошибку, поскольку это будет "исторической возможностью", которую "мы не можем пропустить".

Ранее Пригожин устроил шоу с выводом ЧВК "Вагнер" из Бахмута и нарвался на неловкие вопросы россиян. Он отметил, что до 1 июня все наемники "музыкального оркестра" отойдут в тыл, а после "отдыха и подготовки" получат новые задачи. Многие из россиян расценили ситуацию как "измену".

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