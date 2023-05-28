Воины ВСУ в ходе боев под Бахмутом уничтожили около 80 оккупантов, – Череватый

За минувшие сутки в ходе боев вблизи Бахмута украинские защитники ликвидировали 80 оккупантов. Еще 99 ранены, один взят в плен.

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Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире всеукраинского телемарафона 28 мая. По его словам, в районе города-крепости произошло только одно боевое столкновение.

"На сегодня мы можем констатировать, что направление, которое в последние месяцы было наиболее активным, Бахмут, там враг приостановил по сути свои атаки", – сказал офицер.

В то же время противник продолжил поражать огнем позиции Сил обороны Украины – зафиксировано 250 ударов разными типами и калибрами как ствольной, так и реактивной артиллерии.

"В ответ наши войска также наносили удары. В результате 80 оккупантов уничтожены, 99 получили ранения, один попал в плен. Уничтожены две САУ "Нона", одна САУ "Гвоздика", станция РЭБ и полевой склад с боеприпасами", – сообщил Череватый.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 мая Череватый рассказал, что украинские воины в результате успешных контратакующих действий продвинулись на расстояние от 350 до 450 м в районе Бахмута.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что часть наемников ЧВК "Вагнер" отступает из Бахмута и перегруппировывается в других трех местах.

– Владелец "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что до 1 июня все его наемники отойдут в тыл, а после "отдыха и подготовки" получат новые задачи.

– По данным аналитиков ISW, оккупанты перебрасывают в Бахмут боевиков "ДНР" на замену "вагнеровцам" и усиливают фланги.