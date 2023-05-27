ВСУ продвинулись на 350-400 м во время контратак в районе Бахмута: Череватый раскрыл подробности. Карта

Украинские воины продолжают освобождать родную землю в районе Бахмута. В результате удачных контратакующих действий защитники продвинулись на расстояние от 350 до 450 м.

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Также "денацифицированы" десятки захватчиков и "демилитаризированы" вражеские вооружения и два склада с боеприпасами. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Силы обороны Украины, по его словам, снова провели удачные контрнаступательные действия.

"Во время наших контратакующих действий на некоторых позициях наши подразделения смогли продвинуться на расстояние от 350 до 450 м", – сказал Череватый в эфире национального телемарафона.

Также они нанесли оккупантам урон в живой силе, технике и боеприпасах. Защитникам, по словам Череватого, удалось уничтожить 54 оккупантов, 84 получили ранения. Кроме того, уничтожены РСЗО "Град", три пушки, 3 БПЛА, самоходный миномет 2С4 "Тюльпан", а также два полевых склада с боеприпасами.

В настоящее время, добавил Череватый, наблюдается снижение активности врага на Бахмутском направлении.

"На Бахмутском направлении мы действительно наблюдаем меньшую динамику активности врага. За эти сутки произошло 2 боевых столкновения, за прошедшие тоже – от 1 до 3. Это гораздо меньше по сравнению с тем, как враг вел себя в течение всех предыдущих месяцев. Однако остается активная интенсивность в смысле огневого поражения наших позиций. 465 раз враг бил разными системами и калибрами по нашим позициям. Было 2 авианалета", – сообщил Череватый.

Он предположил, что снижение интенсивности боевых действий со стороны противника связано со значительными потерями, которые захватчики ежедневно несли в течение нескольких месяцев.

"Ежедневно враг только убитыми имел потери более 100 оккупантов и примерно такое же количество, чуть больше, - ранеными. Мы прогнозировали 2 месяца назад, что при сохранении такой динамики потерь и без нахождения источника пополнения личного состава враг будет разбит. Что по сути и произошло ", – объяснили в ВСУ.

Кроме того, он подтвердил, что оккупанты проводят "определенные ротационные действия", с чем также связано уменьшение активности боевых действий.

Напомним, ранее Череватый прокомментировал заявление Пригожина о выводе войск из Бахмута. По его словам, это демонстрация "латентной капитуляции" вражеских группировок. Представитель Восточной группировки войск отметил, что потери, которые несли "вагнеровцы" на протяжении многих месяцев, за определенное время привели бы к прекращению существования этого противозаконного вооруженного формирования.