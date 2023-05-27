'Латентная капитуляция': в ВСУ объяснили, что стоит за заявлением Пригожина о выводе войск из Бахмута

На Бахмутском направлении наблюдается снижение активности неприятеля. Это обусловлено мощными ударами Вооруженных сил Украины и значительными потерями личного состава вражеской армии, которые Россия не способна быстро компенсировать.

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В то же время владелец российского ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о выходе наемников из разрушенного Бахмута, однако это лишь свидетельство "латентной капитуляции". Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По словам представителя Восточной группировки войск, сейчас на Бахмутском направлении наблюдается некоторое снижение активности врага. Это, очевидно, связано с потерями, понесенными российскими оккупационными силами.

"Мы прогнозировали более 2 месяцев назад, что если сохранится такая динамика потерь, и враг не сможет найти источник пополнения личного состава – он будет разбит, что сейчас и есть", – отметил Череватый.

Именно об этом свидетельствуют и заявления Пригожина о выводе подразделений ЧВК "Вагнер" из Бахмута.

"Эти заявления Пригожина, на сухом языке, это латентная капитуляция его группировки. Бесспорно у них идет внутривидовая борьба накануне крупных, как мне кажется, событий в самой России", – уверен спикер.

Решение о выводе наемников Пригожин принял из-за желания сохранить хотя бы остатки своей "частной армии". Ведь, оставаясь в Бахмуте, через несколько недель "вагнеровцы" бы просто "закончились", а ЧВК "Вагнер" полностью прекратила бы свое существование.

"Довольно смешно звучали заявления о том, что он "1-я армия мира". В той же Сирии, когда вагнеровцы сталкивались не с беззащитными сирийцами, а Вооруженными силами США, их большое подразделение за час уничтожили так, что они не могли несколько месяцев прийти в себя... Однако, насколько массово и насколько действительно Пригожин полностью выведет подразделения, нужно немного времени, чтобы верифицировать", – отметил Череватый.

В то же время, добавил спикер Восточной группировки войск, в Бахмуте сейчас наблюдается определенная ротация, что также повлияло на снижение интенсивности боевых действий.

Напомним, 25 мая Пригожин заявил о выводе наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута. По его словам, "вагнеровцы" должны выйти из уничтоженного города до 1 июня. Им на смену в Бахмут заходят кадровые войска РФ. Сами же оккупанты-наемники, заявлял Пригожин, выйдут на восстановление.

Однако россиян вера во "вторую армию мира" подвела: они интересуются, не приведет ли подобная ротация к "потере" Бахмута.

В то же время, 27 мая частичный выход наемников из Бахмута подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что наемники продолжат воевать в Украине, однако они "перегруппируются в трех других местах" и "это не значит, что они перестанут воевать с нами".

Также Данилов заявил, что Украина готова к контрнаступлению. Он может начаться "завтра, послезавтра или через неделю". Вместе с тем, по словам секретаря СНБО, сейчас Украина получила историческую возможность стать действительно независимой, крупной европейской страной. И эту возможность нельзя упустить.