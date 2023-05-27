'Завтра, послезавтра или через неделю': Данилов заявил, что Украина готова к контрнаступлению, и указал на историческую возможность

Украина готова начать свое долгожданное контрнаступление против российских войск. Операция, которая является "исторической возможностью" и которую "мы не можем упустить", может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".

Видео дня

Об этом в интервью BBC заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. При этом конкретную дату он называть не стал по понятным причинам.

"Это (контрнаступление. – Ред.) может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий. Так нельзя... Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку", – отметил Данилов.

Также чиновник подтвердил, что некоторые наемные силы Вагнера были выведены из города Бахмут, где до сих пор происходило самое кровопролитное сражение войны – но он добавил, что они "перегруппируются в трех других местах" и "это не означает, что они перестанут воевать с нами".

На вопрос, готовы ли украинские вооруженные силы к наступлению, он ответил: "Мы всегда готовы. Точно так же, как мы были готовы защищать свою страну в любое время. И это не вопрос времени".

"Мы должны понимать, что ту историческую возможность, которая дана нам – Богом – нашей стране, мы не можем потерять, чтобы мы действительно могли стать независимой, большой европейской страной", подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним: издание Bloomberg спрогнозировало, какую ловушку Украина может устроить для войск РФ и что заставит Путина пойти на переговоры. Там считают, что лучшим сценарием для Украины будет – просто отрезать Крым от российских линий снабжения. Для этого украинцы использовали бы свои новые западные танки и другое вооружение, чтобы пробиться через Запорожье к Азовскому морю. Если эта операция увенчается успехом, украинцы могут в долгосрочной перспективе сделать российские позиции в Херсоне и на Крымском полуострове непригодными для обороны.

"Если повезет, Путин в этот момент решит, что с него хватит, и неохотно пойдет на мирные переговоры", – отметили в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ проводят контрнаступательные операции на отдельных участках. В то же время он отметил, что напряженная война идет по всей линии фронта протяженностью 1500 км;

– перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал мощное видео о борьбе украинской армии за свою родную землю. Украинцев призывали становиться в ряды ВСУ и присоединяться к тем, кто поднимет флаг Победы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!