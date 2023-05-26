'Отрезать' Крым: в Bloomberg дали прогноз, какую ловушку Украина может устроить для войск РФ и что заставит Путина пойти на переговоры

После взрывных событий в Белгородской области России мир задался вопросом, грозят ли территории России полномасштабные военные действия. Однако для Украины намного лучшим сценарием было бы сосредоточиться на временно оккупированном Крыме.

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Такое мнение высказали журналисты издания Bloomberg. В материале отметили, что взятие полуострова военным путем будет стоить много украинской крови, поскольку у Киева нет ракет большой дальности, авиации или десантных сил, чтобы обойти российские войска в двух других оккупированных областях Украины – Херсонской и Запорожской. Поэтому Силам обороны пришлось бы пройти через эти районы, форсировать Днепр и в лоб атаковать хорошо засевших там россиян.

Однако лучшим подходом может быть просто отрезать Крым от российских линий снабжения, считает издание. Для этого украинцы использовали бы свои новые западные танки и другое вооружение, чтобы пробиться через Запорожье к Азовскому морю, перерезав "сухопутный мост", который русские построили для себя там между Луганском и Крымом. Если эта операция увенчается успехом, украинцы могут в долгосрочной перспективе сделать российские позиции в Херсоне и на Крымском полуострове непригодными для обороны.

"Если повезет, Путин в этот момент решит, что с него хватит, и неохотно пойдет на мирные переговоры, каким-то образом раскрутив свою "специальную военную операцию" как успех дома с максимально силовой пропагандой", – предположил автор материала.

Однако, если бы Путин подвергся военному давлению в самой России, он не смог бы делать вид, что что-то выиграл, считают в издании, и должен был бы удвоить свои сказки о том, что "защищает Россию от инопланетных врагов".

Таким образом, автор пришел к выводу, что украинцы не должны нападать на Россию или поощрять ставленников, таких как российские антипутинские военизированные формирования. Им лучше дать понять миру, что они просто защищают свою страну. Стратегия должна сохраниться, чтобы получить глобальную поддержку, а затем вернуть как можно большую часть Украины, сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Подоляк заявив, що ЗСУ проводять контрнаступальні операції на окремих ділянках. Водночас він зазначив, що напружена війна йде на всій лінії фронту завдовжки 1500 км;

– також, за словами радника ОП, у війні Росії проти України вже стався переломний момент. За його словами, стратегічна ціль нашої країни полягає в повній деокупації території, тоді як агресор намагається захопити хоч якийсь населений пункт.

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