У Зеленского заявили, что контрнаступление ВСУ продолжается уже несколько дней: где защитники Украины пошли в атаки и что происходит. Карта

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательные операции на отдельных участках. При этом он отметил, что напряженная война идет на всей линии фронта, протяженностью 1500 км.

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Подоляк также добавил, что украинские войска будут освобождать территорию страны с помощью оружия, которое передали союзники. Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai.

По словам советника главы ОП, накануне подразделения ВСУ начали активные действия на отдельных участках.

"Контрнаступление уже идет сутки, идет напряженная война на 1500 км границы, но действия уже начались", – заявил Подоляк.

В этом же интервью он подчеркнул, что оружие, которое передали западные партнеры, украинские военнослужащие будут применять исключительно на территории Украины. Подоляк добавил, что главная задача заключается в том, чтобы выгнать российскую оккупационную армию за границы Украины.

"Мы не хотим наносить удары по российской территории, мы используем оружие, которое вы нам дали, для уничтожения российских позиций на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым", – пояснил Подоляк.

Также он поблагодарил союзников за военную помощь, и отдельно акцентировал на важности авиационной составляющей. При этом Подоляк добавил, что если бы истребители F-16 появились на вооружении Украины год назад, то война уже бы закончилась.

"Сегодня у нас есть ракеты большой дальности Storm Shadow, Leopard, противоракетные комплексы, которые нам передали Франция и Италия. F-16 наконец-то позволят нам закрыть воздушное пространство", – добавил советник главы ОП.

Напомним, в последние недели Силы обороны Украины смогли продвинуться на Бахмутском направлении. Защитники достигли главных целей и заняли выгодные позиции, в то же время не дав врагу возможности прорвать оборону, уничтожить украинскую группировку или окружить ее.

Ранее генерал-полковник Александр Сырский заявил, что в Бахмуте украинские силы продолжают контролировать незначительную часть города, однако продолжать ее удерживать очень важно. Между тем украинские воины продолжают продвигаться по флангам в пригороде Бахмута, Силы обороны приближаются к взятию города в тактическое окружение.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в войне России против Украины уже произошел переломный момент. По его словам, стратегическая цель нашей страны заключается в полной деоккупации территории, в то время как агрессор пытается захватить хоть какой-либо населенный пункт.

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