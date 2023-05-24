У Зеленского заявили о переломе в войне с Россией и назвали главную стратегическую цель

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в войне России против Украины уже произошел переломный момент. По его словам, стратегическая цель нашей страны заключается в полной деоккупации территории, в то время как агрессор пытается захватить хоть какой-либо населенный пункт.

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Более того, Подоляк считает, что главная стратегическая цель РФ сейчас уже состоит в том, чтобы сохранить в своем составе некоторые российские регионы. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

Подоляк отметил, что Украина по-прежнему стремится деоккупировать все свои территории. По его словам, для этого руководство страны интенсивно работает с союзниками в вопросе поставок военной помощи. Подоляк подчеркнул, что эти процессы свидетельствуют о переломе в войне, ведь страна-агрессор теперь ставить совсем иные цели.

"Два разных процесса сегодня происходят: первый – это перелом в войне с точки зрения стратегических целей, которые Россия сегодня может ставить перед собой и которые мы можем ставить. Стратегические цели Украины абсолютно неизменны – это деоккупация всех территорий. Для этого – накопление ресурсов, для этого президент опекается международными коммуникациями в полном объеме. Мы сформировали практически закрытое небо, кроме авиационного компонента, мы сформировали бронетанковую коалицию как таковую. Мы решаем логистический вопрос об обеспечении огромной войны снарядами тяжелых калибров, мы решили вопрос с дальнобойными ракетами не в полном объеме и не так быстро, как хотелось бы, но решаем. Мы инициировали, чтобы в Европе ускорили инвестиции в военное производство. Это то, что касается финала войны и стратегических целей для нас", – заявил Подоляк.

По словам советника главы ОП, государство-террорист Россия пытается сейчас захватить какой-либо населенный пункт. При этом он подчеркнул, что главная стратегическая цель РФ заключается в сохранении ряда областей в своем составе.

"Есть стратегическая цель у Российской Федерации – захватить один населенный пункт, хоть какой-то. Потом они его отдадут, потом мы его заберем назад. Но хотя бы что-то захватить – это их цель. И главная их стратегическая цель сегодня – это попытка удержать Белгородскую, Курскую, Воронежскую область, Краснодарский край. Они сегодня начинают говорить уже, что нужно говорить об определенной буферной зоне с Украиной", – отметил советник главы ОП.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ожидаемое контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется в ближайшее время. Украинская армия обеспечена минимальным запасом оружия, однако нуждается в значительно большем количестве.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени, чтобы начать долгожданное контрнаступление против российских войск. ВСУ ожидают отправки обещанной военной помощи от партнеров.

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