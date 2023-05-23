Буданов: контрнаступление ВСУ скоро начнется, минимум оружия есть, но нужно больше

Ожидаемое контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется в ближайшее время. Украинская армия обеспечена минимальным запасом оружия, однако нуждается в значительно большем количестве.

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Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью японскому изданию NHK. Он объяснил, что многие мирные жители до сих пор находятся под российской оккупацией, поэтому нельзя терять время.

"Минимум вооружения уже на месте. Я могу только сказать, что оно (контрнаступление. – Ред.) скоро начнется", – отметил Буданов.

"Мы должны вытеснить Россию с нашей территории. Мы должны использовать все наши силы и средства для достижения этой цели. Для успешного продолжения операции нам нужен большой запас оружия и боеприпасов", – пояснил он, предположив, что интенсивные бои могут продолжаться достаточно долгое время из-за российской обороны.

Напомним: президент США Джо Байден заявил, что США рассчитывают, что предстоящее контрнаступление Сил обороны Украины будет успешным. На данный момент Украина сформировала мощный ударный кулак; о состоянии подготовленных для контрнаступления бригад хорошо знают как в Вашингтоне, так и в НАТО.

С другой стороны, Россия четко понимает, что наступательная операция ВСУ обернется для оккупационной армии значительными потерями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени, чтобы начать долгожданное контрнаступление против российских войск. ВСУ ожидают отправки обещанной военной помощи от партнеров;

– самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что заявления о подготовке контрнаступления ВСУ – это якобы "дезинформация". По его словам, украинские войска вроде бы не пойдут в наступление для освобождения своих территорий.

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