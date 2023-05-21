'ВСУ добьются успеха': Байден высказался о контрнаступлении и предупредил оккупантов

США рассчитывают, что предстоящее контрнаступление Сил обороны Украины будет успешным. Украина сформировала мощный ударный кулак; о состоянии подготовленных для контрнаступления бригад хорошо знают как в Вашингтоне, так и в НАТО.

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В то же время Россия ясно понимает, что наступательная операция ВСУ обернется для оккупационной армии значительными потерями. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран "Большой семерки" в Хиросиме.

Глава государства отказался конкретизировать информацию о времени и планах украинского контрнаступления. Однако, подчеркнул он, в Вашингтоне видят предпосылки для того, чтобы оно стало успешным.

"Я не могу вам сказать четко, когда это будет. Вы думаете, я буду вам рассказывать о планах по наступлению?.. Если я отвечу, то успеха не будет. Но факт в том, что мы в частном порядке, с глазу на глаз говорили с Зеленским… Давайте я так скажу… Мы и наши союзники по НАТО знаем, сколько они научили бригад, каково состояние этих бригад… И у нас есть ожидания вероятности их успеха… Я знаю, но я вам не скажу, поскольку это будет глупо с моей стороны", – заявил глава Белого дома.

Напомним, ранее Байден на встрече с Зеленским объявил новый пакет военной помощи Украине. Стоимость пакета, в который войдет значительное количество различных боеприпасов и противотанковых средств, составляет 375 млн долларов. Входящие в пакет вооружение и технику планируют изъять из запасов Пентагона, что позволит ускорить поставки.

Также президент США высказался по поводу потерь, которые Россия понесла в боях за Бахмут. По его оценкам, речь идет примерно о 100 тыс. военных. Восполнить такие потери, считает Байден, государству-агрессору будет непросто.