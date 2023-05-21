Байден: армия России потеряла под Бахмутом около 100 тысяч военных. Видео

Американский президент Джо Байден, выступая на платформе лидеров "Большой семерки" в Японии, прокомментировал ситуацию в Бахмуте Донецкой области, который вот уже 11 месяцев остается ключевой точкой сражения ВСУ с оккупантами. Группы наемников из ЧВК "Вагнера" регулярно пытаются дезинформировать международное сообщество новостями о якобы взятии полного контроля над городом, но объективная реальность демонстрирует другое.

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"О Бахмуте постоянно говорят – потеряли его или нет. Правда в том, что Россия понесла потери более 100 тысяч человек в Бахмуте", – заметил глава Белого дома в Вашингтоне. Слова политика передают СМИ, транслирующие саммит G7 из Хиросимы.

По словам лидера американской нации, заменить такое число солдат оккупантам будет непросто. Для всего мира Бахмут остается укреплением, не позволяющим войскам противника продвинуться вглубь Украины, нанося ущерб большему числу городов и населенных пунктов.

"Не важно, оккупирован он или нет – там все равно не осталось много зданий. Это существенно разрушенный город. Но им удалось сковать очень много российских войск, включая группу "Вагнера", – подчеркнул Байден.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден заявил, что после окончания войны против России Украина должна получить справедливый мир. По его словам, будущее мирное урегулирование конфликта должно гарантировать Украине ее территориальную целостность, без всяких уступок агрессору.

"Суверенитет и территориальная целостность Украины переговорам не подлежат. Мы вместе с партнерами по G7 поддерживаем Украину и продолжим делать это в дальнейшем", – заявил президент США, выступая в Хиросиме.

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