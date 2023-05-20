Пригожин снова 'взял' Бахмут: только недавно ныл о худшем сценарии и нехватке боеприпасов

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о "взятии" Бахмута его наемниками, хотя недавно жаловался, что ситуация на данном направлении складывается "по самому худшему для России сценарию". Он обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова в тяжелых потерях среди вагнеровцев. В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о захвате Бахмута противником.

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Видеообращение Пригожина опубликовала его пресс-служба в Telegram. "Сегодня пополудни в 12 часов полностью был взят Бахмут, последний участок так называемой многоэтажки-самолета. 224 дня длилась операция по взятию Бахмута, Бахмутская мясорубка. Началась 8 октября 22 года, для того чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя", – заявил владелец "Вагнера".

По словам Пригожина, вагнеровцы "224 дня штурмовали" Бахмут и "помогали сами себе" якобы без участия в боях "ВДВ или еще кого-то", "как рассказывал Конашенков" (спикер минобороны РФ).

Глава "Вагнера" заявил, что "генералы, бывшие сотрудники правоохранительных органов ФСБ и бывшие заключенные-рецидивисты" действовали "как единая армия" в городе-крепости.

Он поблагодарил генералов-"мясников" Сергея Суровикина и Михаила Мезенцева, которые дали "возможность провести эту тяжелую операцию", а также президента РФ Владимира Путина за "возможность защищать родину".

В то же время Пригожин в очередной раз обвинил Шойгу и Герасимова в тяжелых потерях "Вагнера". По его словам, наемники якобы "боролись не только с ВСУ" в Бахмуте, но и "с российской бюрократией, которая "вставляла палки в колеса".

"Шойгу и Герасимов превратили войну в собственное развлечение и решили, что их капризы на войне будут выполняться, но из-за их капризов погибло в пять раз больше парней, чем должно было погибнуть, и они ответят за свои злодеяния", – пригрозил Пригожин.

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