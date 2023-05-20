В Минобороны и ВСУ опровергли фейки о захвате Бахмута: продолжаются тяжелые бои

Украинская сторона опровергает заявление владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что Бахмут якобы захвачен российскими войсками. Часть позиций и объектов не находятся под контролем оккупантов.

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На своем Telegram-канале вечером в субботу, 20 мая, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наши защитники держат оборону в районе, известном как "Самолет".

"На сегодняшний день наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор", – написала представительница МО.

Вместе с тем она признала, что бои очень тяжелые, а ситуацию назвала критической.

В эфире информационного телемарафона "Єдині новини" представитель Восточной группировки войск ВС Украины Сергей Череватый сказал, что оборона Бахмута – приоритетной цели для российского агрессора – продолжается.

Он отметил, что враг подтягивает туда воздушно-десантные, мотострелковые, а также некоторые специальные подразделения. Обстрелы позиций наших защитников не прекращаются, противник совершает авианалеты. Тем не менее, Силам обороны удается наносить РФ потери.

"Наши подразделения стоят на юго-западной части города. Защищают эти наши позиции и не дают врагу их захватить. Для врага важно разгонять такую информационную волну в силу того, что... более девяти с половиной месяцев он не может взять районный центр и вдобавок к этому несет колоссальные потери", – сказал Череватый.

Напомним, что Пригожин 20 мая выступил с заявлением, утверждая, что Бахмут был полностью оккупирован около 12:00 субботы. Он сказал, что захватчики якобы заняли "последний участок", а "мясорубка" за Бахмут длилась 224 дня.

При этом он не упустил возможности снова вступить в конфронтацию с министерством обороны России. Пригожин заявил, что вагнеровцы "помогали сами себе" якобы без участия в боях "ВДВ или еще кого-то", "как рассказывал Конашенков" (спикер МО РФ).

Как писал OBOZREVATEL:

– Разведка Великобритании заявляла, что за последние дни Россия, вероятно, передислоцировала до нескольких батальонов оккупантов для усиления Бахмутского направления. Прибегнув к такому шагу, агрессор пошел на риск, уменьшив "защищенность" флангов.

– В Институте изучения войны сообщали, что армия РФ сконцентрировала большинство резервов в районе Бахмута, что замедлило контратаки ВСУ.

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