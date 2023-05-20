Россия рискует, перебросив под Бахмут новые силы после слива 'вагнеровцев' – британская разведка

За последние четыре дня Россия, вероятно, передислоцировала до нескольких батальонов оккупантов для усиления Бахмутского направления. Прибегнув к такому шагу, агрессор пошел на риск, ведь теперь другие его фланги могут потерять "защищенность".

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Посодействовали этому серия успешных контратак ВСУ в районе города-крепости и так называемый демарш наемников ЧВК "Вагнера", которые сосредотачивали вокруг него свои усилия. На такой факт указала британская военная разведка в сводке за 20 мая.

"Это произошло после тактических достижений Украины на флангах города в Донецкой области до середины мая и публичных сомнений в готовности сил "Вагнера" продолжать бои в этом секторе", – объяснили специалисты.

Они указали, что теперь, когда у России сравнительно немного незадействованных боевых подразделений на украинском фронте, такая передислокация сил является заметным риском для российского командования. Хотя оно просто вынуждено закрывать "дыры" переброской оккупантов с одного направления на другое.

В разведке Британии предполагают, что руководство войсками РФ продолжает рассматривать захват Бахмута как ключевую непосредственную цель войны.

Оккупанты до сих пор надеются, что это позволит им претендовать на "определенный успех" в боевых действиях.

Накануне в Институте изучения войны отметили, что армия РФ сконцентрировала большинство резервов возле Бахмута, что замедлило контратаки ВСУ. В то же время аналитики указали, что, вероятно, украинское командование на это и рассчитывало в штурмах российских флангов.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 19 мая отмечалось, что Силы обороны Украины перехватили тактическую инициативу у Бахмута, достигнув там значительных успехов. В то же время в Минобороны, рассказывая о военной обстановке в этом районе, подчеркнули, что украинцам нужно понимать цену этого продвижения защитников.

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