'Пригожин лжет, 'вагнеровцы' бежали первыми': украинский военный рассказал детали успешной операции ВСУ под Бахмутом

Основатель российской ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил войска минобороны РФ в бегстве с позиций под Бахмутом, однако "вагнеровцы" убегали оттуда первыми. Военные регулярной армии России во время наступления Сил обороны пытались отбиваться.

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Об этом рассказал в комментарии CNN украинский военный из состава 3-й ОШБ командир 1-го штурмового батальона с позывным "Ролло". По результатам успешной операции Украина вернула некоторые позиции в Бахмуте.

"Пригожин лжет. Вагнеровцы убегали первыми с поля боя. А регулярная российская армия еще билась", – отметил украинский боец.

Он отметил, что операция была хорошо спланирована, Силам обороны способствовала даже погода, благодаря чему удалось использовать все вооружения, в том числе и HIMARS.

По словам "Ролло", оккупанты капитулировали только после того, как попали в окружение. Их резерв находился далеко, что позволило украинским бойцам уничтожить и оттеснить врага. В том бою путинская армия потеряла от 200 до 300 солдат.

Напомним: накануне Пригожин обвинил российские регулярные войска в бегстве с позиций. Он заявил, что "вагнеровцы" долго завоевывали и удерживали указанные территории, а когда передали их войскам минобороны РФ – те сбежали.

"У противника полностью освобождена дорога Часов Яр – Бахмут, которую мы блокировали, что называлось окружением Бахмута, и противник сумеет пользоваться этой дорогой – раз, а второе – он занял тактические высоты", – пожаловался на последствия отступления оккупантов Пригожин.

Как сообщил OBOZREVATEL:

– главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что оккупанты понесут сумасшедшие потери на Донецком оперативном направлении. Больше всего захватчиков украинские защитники ликвидируют в районе города Бахмут, за который ведутся ожесточенные бои;

– спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый накануне сообщил, что украинские защитники ликвидировали за сутки в Бахмуте 199 оккупантов. Еще 244 были ранены, а 15 взяты в плен. Также в районе города-крепости уничтожены 5 полевых складов с боеприпасами, три танка, БМП и три орудия "Мста-Б" противника.

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