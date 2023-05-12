В Бахмуте за день уничтожили почти 200 оккупантов: в ВСУ оценили ситуацию

Украинские защитники ликвидировали за сутки в Бахмуте 199 оккупантов. Еще 244 были ранены, а 15 взяты в плен. Также в районе города-крепости уничтожены 5 полевых складов с боеприпасами, три танка, БМП и три пушки "Мста-Б" противника.

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Об этом 12 мая сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, Бахмут остается эпицентром противостояния – в течение суток там произошло 40 боестолкновений (видео размещено внизу новости).

Череватый также отметил, что на поле битвы наблюдаются признаки истощения захватчиков. Первый из них – почти ежедневные истерические заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"В результате контрнаступательных действий и атак наших подразделений, в рамках оборонительной операции враг был отброшен на расстояние от 250 м до 1,5 км. И поэтому можно говорить, что наша оборонительная операция продолжает быть успешной и достигает одной из главных своих целей – это стачивание боевых возможностей противника, обескровление врага", – сказал офицер.

Он добавил, что, помимо боевых потерь, у оккупантов падает моральный дух и начинается паника. В частности, вагнеровцы не могут выполнить ни один дедлайн в Бахмуте и всей Донецкой области, они продолжают "уничтожаться в больших масштабах".

Причем пополнения у "Вагнера" нет. Захватчики вынуждены задействовать регулярную армию РФ: мотострелковые подразделения и ВДВ, которые также комплектованы "в значительной степени из мобилизованных".

По его словам, пленные оккупанты демонстрируют, что являются деморализованными, не имеют мотивации и не понимают, за что воюют.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские защитники в ходе контрнаступательных действий освободили территории к югу от села Ивановское на Бахмутском направлении. Информацию подтвердили в батальоне "Айдар".

– В ВСУ также подтвердили оставление позиций врагом под Бахмутом. Фото вызвали волну "зрады" у пропагандистов Кремля.

– Утром 12 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска продвинулись на Бахмутском направлении на 2 км и нанесли потери противнику. В течение недели Силы обороны не потеряли здесь ни одной позиции.